نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على مساعدات مالية فورية من الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية و أرقام التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية من الأمور الهامة التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين وبالأخص محدودي الدخل و الفقراء و المحتاجين، حيث تساهم المؤسسة في تقديم الكثير من الخدمات والمساعدات المختلفة من تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة كما تقوم المؤسسة بتسديد الديون عن الغارمين السجناء وفك الكرب عنهم وتقديم الوحدات السكنية، لذلك يتساءل الجميع عن طريقة الحصول على المساعدة، حيث يمكنك الحصول على مساعدة من خلال تقديم طلب مساعدة من المنصة الرسمية لمؤسسة الوليد بن طلال.

طريقة الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة الوليد بن طلال

لكي تستطيع الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية لابد من تقديم طلب عبر بوابة المؤسسة، الطريقة هي:

قم بالدخول إلى بوابة مؤسسة الوليد بن طلال.

ثم قم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة (الإسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الجوال).

ثم قم بالضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار ايقونة نموذج الطلب.

تسجيل الييانات المطلوبة، ثم رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم النقر على إرسال الطلب.

سيتم إرسال طلبك وسيتم مراجعة البيانات والرد عليك في أقرب وقت.

شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

تستهدف المؤسسة مجموعة محددة من المواطنين وهم المواطنين الفقراء والمساكين والأسر محدودة الدخل لتحسين المستوى المعيشي وتوفير احتياجاتهم لذلك وضعت بعض الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي.

يشترط ألا يكون قد حصل المتقدم على مساعدات من المؤسسة من قبل.

التعهد بعدم بيع الوحدة السكنية أو السيارة.

كما يشترط التعهد بدفع كافة مصاريف الوحدة السكنية.

طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ويمكنك التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق الواتساب من خلال هذا الرقم 8004000000 من داخل المملكة العربية السعودية، ويمكنك التواصل من خارج المملكة عبر هذا الرقم 920030003.