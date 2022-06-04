نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث ومتى تظهر النتيجة النهائية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية حريصة دائمًا من أجل تنبيه أولياء الأمور والطلاب حيال المواعيد الرسمية للاختبارات النهائية لأي فصل دراسي، وبما أن هذا العام كان عام طويل على الطلاب بسبب وجود ثلاث فصول لأول مره فيه، حرصت الوزارة على القيام بتوضيح المواعيد الرسمية للاختبارات الشفهية والتحريرية، بالإضافة إلى تحديد المواعيد الرسمية لظهور النتائج، عليك فقط النظر إلى الفقرات التالية لتتعرف على المزيد من التفاصيل.

مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، حرصت وزارة التعليم السعودية على القيام بالإعلان عن المواعيد الرسمية بالأمس، وهذا بعدما حرص العديد من المواطنين السعوديين على القيام بتناول هذا الموضوع مؤخرًا ليعرفوا الوقت المحدد حتى يتمكنوا من حجز الإجازات الخاصة بهم حتى لا تتعرض بالتأكيد مع الاختبارات النهائية.

الفصل الدراسي الثالث

يعد الفصل الدراسي الثالث من أهم القرارات التي اتخاذها وزير التعليم السعودي، وهذا لما رجع من مميزات لجميع الطلاب والطالبات المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهر الآتي على الطلاب خلال هذا العام:

إدراك مدى أهمية الوقت.

توزيع المواد الدراسية بين الثلاث فصول فتقلل من الكم الدراسي.

إدراك الطلاب مدى أهمية العمل.

يجعل الطالب قادر بشكل كبير على التعلق بالمدرسة.

متى تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث؟

ستبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل الحكومية والأهلية والعالمية لنهاية العام الحالي، ستتم خلال المواعيد التالية:

موعد الاختبارات العملية والشفهية ومواد التقويم التكميلي ستبدأ خلال اليوم الدراسي العادي في يوم 20/11/1443هـ.

موعد الاختبارات التحريرية ستكون حضورية لمختلف المراحل الدراسية وستبدأ من يوم الأحد الموافق 27/11/1443هـ، وستنتهي في 1/12/1443هـ.

موعد صدور نتائج الفصل الدراسي الثالث

حرصت وزارة التعليم على القيام بتنويه أن النتائج ستصدر فور الانتهاء من الاختبارات أي في مساء يوم الخميس الموافق 1/12/1443هـ أي في الأول من ذي الحجة، وهذا لأنه سيتم العمل على تنفيذ جميع أعمال الرصد والتصحيح من جانب المعلمين خلال يوم الخميس، ومن بعدها ستبدأ إجازة عيد الأضحى وسيعود المعلمين والإداريين بعد ذلك للعمل على الانتباه لطلاب الدور الثاني.

التقويم الدراسي 1444هـ

حسب المنشور الذي تم العمل على تداوله في مؤخرًا ووضعه في الحساب الرسمي لوزارة التعليم ومنصة مدرستي والكثير من الإدارات التعليمية أن التقويم الدراسي للعام الجديد سيبدًأ في يوم 1/2/1444هـ وسيوافق بالميلادي 28/8/2022م، وتم العمل على احتساب الإجازات والاختبارات ومواعيد انتهاء كل فصل دراسي، وسينتهي العام الدراسي بالكامل خلال يوم 4/12/1444هـ الموافق 22/6/2023م، وسيتمكن الطلاب خلال هذا الفصل الدراسي من الحصول على الكثير من الأسس الجديدة في العملية التعليمية.