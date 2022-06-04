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عمر شويل - جدة تسجيل حجز الحج 1443 لحجاج الداخل عبر تطبيق اعتمرنا وعبر رابط حجز الحج localhaj.haj.gov.sa بوزارة الحج والعمرة الذي أعلنت المملكة عن تفعيلة ليتم استقبال طلبات الراغبين في زيارة بيت الله الحرام من المقيمين بالمملكة، السعوديين والحاصلين على بطاقات إقامة سارية، وفق شروط الحجز والتسجيل وخطوات الحصول على التصريح، كما أتاحت الوزارة الاستعلام عن التصاريح أو إلغاءها عبر منصة أبشر الإلكترونية
“تسجيل حجز الحج 1443” تطبيق اعتمرنا APP وزارة الحج والعمرة localhaj استخراج التصاريح Absher
وزير الحج والعمرة: اهتمامنا بـ #ضيوف_الرحمن لا يقتصر فقط على خدمات بل حتى على الغذاء المقدَّم لهم حيث أطلقنا مشروع الوجبات مسبقة التحضير والتي تحضَّر بطرق آمنة وتقدم لهم في أماكن سكنهم سواء كانت في عرفات أو بمنى. pic.twitter.com/wFPIWYSzF4
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)
وزير الحج والعمرة: اهتمامنا بـ #ضيوف_الرحمن لا يقتصر فقط على خدمات بل حتى على الغذاء المقدَّم لهم حيث أطلقنا مشروع الوجبات مسبقة التحضير والتي تحضَّر بطرق آمنة وتقدم لهم في أماكن سكنهم سواء كانت في عرفات أو بمنى. pic.twitter.com/wFPIWYSzF4— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) December 24, 2019
تقوم وزارة الحج والعمرة بالمملكة بتقديم الخدمات الأفضل للراغبين في أداء الشعيرة المباركة من أركان الإسلام، حيث يتم التيسير على الحجاج والمعتمرين وفق أليات سهلة يتم من خلالها الحصول على فرصة لزيارة بيت الله الحرام، حيث قامت الوزارة بإتاحة الحجز الإلكتروني عبر رابط حجز الحج والعمرة كما أتاحت الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال رابط خاص لاستقبال طلبات التصريح، وأتاحت كذلك تطبيق اعتمرنا عبر الهاتف النقال للحجز الإلكتروني بالهاتف النقال.
الإفصاح عن باقات الحج المتاحة واسعارها الأولية
أعلنت وزارة الحج والعمرة كافة ما يخص التسجيل في هذا العام، حيث أتاحت أفضل الأسعار والخدمات الأفضل، وتسعى إلى تقديم أفضل ما يمكن في كل عام، كما تتيح خدمة التقييم بعد الانتهاء من أداء الفريضة للوقوف على مدى رضى الحاج من خدمات الوزارة في أداء الفريضة وحتى الذهاب، ويكون الشرح التفصيلي لباقات الحج فقد تم طرح ثلاثة باقات:
- باقة الأبراج ويكون سعرها 14737.83 ريال للفرد الواحد، بدون إضافة القيمة المضافة.
- حجز باقة المخيمات المطورة والتي يكون سعرها 13043.99 ريال للفر، بدون إضافة الضريبة المضافة.
- باقة المخيمات غير المطورة ويكون سعرها 10238.57 ريال للفرد، قبل إضافة قيمة الضريبة المضافة.
هوية بصرية ومسارات تتميز بالألوان لتنظيم مسارات الحركة والتفويج بين المشاعر بكل يسرٍ وسهولة.#حج1442#بسلام_آمنين pic.twitter.com/ziHVC4SVo8
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry)
هوية بصرية ومسارات تتميز بالألوان لتنظيم مسارات الحركة والتفويج بين المشاعر بكل يسرٍ وسهولة.#حج1442#بسلام_آمنين pic.twitter.com/ziHVC4SVo8— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 18, 2021
وتيسيرا على الراغبين في زيارة بيت الله الحرام تم إتاحة الحجز في الحج المجاني 1443، حيث تتنافس عدد من الشركات الخاصة للحصول على أعداد من غير القادرين من حجاج الداخل ويتم تقديم باقات الحج المميزة لهم وتقديم الوجبات وخدمات الانتقال المناسبة، وتكون من أفضل الشركات المتقدمة هي الراجحي، والتي تتقدم بأفضل العروض والخدمات وتكون من الأفضل والأكثر إقبالا في كل عام.
|كيفية حجز الحج من خلال الموقع الإلكتروني
|كيفية حجز حجاج الداخل من خلال تطبيق اعتمرنا
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أرقام اتصال وتواصل مع وزارة الحج والعمرة
- يتم الاتصال على رقم الهاتف: وهو 8004304444 – 00966920002814.
- يكون الرمز البريدي: هو صندوق بريد 2475 – الرمز البريدي 11183.
- أو يتم التراسل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
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