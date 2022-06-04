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عمر شويل - جدة تسجيل حجز الحج 1443 لحجاج الداخل عبر تطبيق اعتمرنا وعبر رابط حجز الحج localhaj.haj.gov.sa بوزارة الحج والعمرة الذي أعلنت المملكة عن تفعيلة ليتم استقبال طلبات الراغبين في زيارة بيت الله الحرام من المقيمين بالمملكة، السعوديين والحاصلين على بطاقات إقامة سارية، وفق شروط الحجز والتسجيل وخطوات الحصول على التصريح، كما أتاحت الوزارة الاستعلام عن التصاريح أو إلغاءها عبر منصة أبشر الإلكترونية

“تسجيل حجز الحج 1443” تطبيق اعتمرنا APP وزارة الحج والعمرة localhaj استخراج التصاريح Absher

وزير الحج والعمرة: اهتمامنا بـ #ضيوف_الرحمن لا يقتصر فقط على خدمات بل حتى على الغذاء المقدَّم لهم حيث أطلقنا مشروع الوجبات مسبقة التحضير والتي تحضَّر بطرق آمنة وتقدم لهم في أماكن سكنهم سواء كانت في عرفات أو بمنى. pic.twitter.com/wFPIWYSzF4 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) وزير الحج والعمرة: اهتمامنا بـ #ضيوف_الرحمن لا يقتصر فقط على خدمات بل حتى على الغذاء المقدَّم لهم حيث أطلقنا مشروع الوجبات مسبقة التحضير والتي تحضَّر بطرق آمنة وتقدم لهم في أماكن سكنهم سواء كانت في عرفات أو بمنى. pic.twitter.com/wFPIWYSzF4 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) December 24, 2019

تقوم وزارة الحج والعمرة بالمملكة بتقديم الخدمات الأفضل للراغبين في أداء الشعيرة المباركة من أركان الإسلام، حيث يتم التيسير على الحجاج والمعتمرين وفق أليات سهلة يتم من خلالها الحصول على فرصة لزيارة بيت الله الحرام، حيث قامت الوزارة بإتاحة الحجز الإلكتروني عبر رابط حجز الحج والعمرة كما أتاحت الحجز الإلكتروني لحجاج الداخل من خلال رابط خاص لاستقبال طلبات التصريح، وأتاحت كذلك تطبيق اعتمرنا عبر الهاتف النقال للحجز الإلكتروني بالهاتف النقال.

الإفصاح عن باقات الحج المتاحة واسعارها الأولية

أعلنت وزارة الحج والعمرة كافة ما يخص التسجيل في هذا العام، حيث أتاحت أفضل الأسعار والخدمات الأفضل، وتسعى إلى تقديم أفضل ما يمكن في كل عام، كما تتيح خدمة التقييم بعد الانتهاء من أداء الفريضة للوقوف على مدى رضى الحاج من خدمات الوزارة في أداء الفريضة وحتى الذهاب، ويكون الشرح التفصيلي لباقات الحج فقد تم طرح ثلاثة باقات:

باقة الأبراج ويكون سعرها 14737.83 ريال للفرد الواحد، بدون إضافة القيمة المضافة.

حجز باقة المخيمات المطورة والتي يكون سعرها 13043.99 ريال للفر، بدون إضافة الضريبة المضافة.

باقة المخيمات غير المطورة ويكون سعرها 10238.57 ريال للفرد، قبل إضافة قيمة الضريبة المضافة.

هوية بصرية ومسارات تتميز بالألوان لتنظيم مسارات الحركة والتفويج بين المشاعر بكل يسرٍ وسهولة.#حج1442#بسلام_آمنين pic.twitter.com/ziHVC4SVo8 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) هوية بصرية ومسارات تتميز بالألوان لتنظيم مسارات الحركة والتفويج بين المشاعر بكل يسرٍ وسهولة.#حج1442#بسلام_آمنين pic.twitter.com/ziHVC4SVo8 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 18, 2021

وتيسيرا على الراغبين في زيارة بيت الله الحرام تم إتاحة الحجز في الحج المجاني 1443، حيث تتنافس عدد من الشركات الخاصة للحصول على أعداد من غير القادرين من حجاج الداخل ويتم تقديم باقات الحج المميزة لهم وتقديم الوجبات وخدمات الانتقال المناسبة، وتكون من أفضل الشركات المتقدمة هي الراجحي، والتي تتقدم بأفضل العروض والخدمات وتكون من الأفضل والأكثر إقبالا في كل عام.

كيفية حجز الحج من خلال الموقع الإلكتروني كيفية حجز حجاج الداخل من خلال تطبيق اعتمرنا تبدا الخطوات بالدخول على رابط (تصريح الحج عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ) للحصول على تصريح بالحج أو الدخول على( رابط تسجيل الحج ).

يقوم صاحب الطلب بتسجيل البيانات الخاصة به جميعها ثم يتم اتباع الخطوات وتحديد ألية الدفع.

يتم إتمام عملية التسجيل ثم يقوم بالحصول على رقم الطلب.

يتابع صاحب الطلب على رابط حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة.

بوزارة الحج والعمرة. يقوم المقبولين في الحج بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل طباعة هذا الطلب عبر منصة أبشر.

يتابع استخدام التصريح المطبوع عند أداء الفريضة كوثيقة القبول. يقوم الراغب في أداء الفريضة، وتنطبق عليه شروط القبول، بتنزيل تطبيق اعتمرنا من الهاتف النقال، على آبل.

يقوم صاحب الطلب بالدخول على تطبيق اعتمرنا من آب ستورapps.apple.com/sa/app.

يقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة ورقم الهوية أو بطاقة الإقامة.

يتم تحديد الباقة ويتم تحديد ألية الدفع.

أرقام اتصال وتواصل مع وزارة الحج والعمرة