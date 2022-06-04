نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار باقات موسم الحج 1443 بعد فتح باب تسجيل حجاج الداخل عبر تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بفتح باب التسجيل في موسم الحج 1443 وذلك لحجاج الداخل فقط، وهم المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، كما تم الإعلان عن أسعار الباقات المختلفة والتي يكون أمام المتقدم أن يختار منها ما يناسبه أثناء التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا أو المسار الإلكتروني بعد أن تم تجهيزهم من قبل الوزارة لتلقي كافة الطلبات ويتم فحصها من أجل التأكد من توافر الشروط وتطابقها، قبل أن يتم إعلان أسماء المقبولين لأداء الفريضة من داخل المملكة.

أسعار باقات موسم الحج 1443

وقامت الوزارة بالإعلان عن بدء تسجيل حجاج الداخل وتوفير عدد من الباقات المتاحة أمام حجاج الداخل من أجل الاختيار منهم ما يناسبهم، وذلك مع اختلاف الأسعار حتى تناسب جميع الفئات التي ترغب في أداء فريضة الحج بهذا العام، ونعرض لكم الآن الأسعار التي تم الإعلان عنها، وهي كالآتي:

باقة الأبراج: يبلغ سعرها 14,737 ريال للحاج الواحد.

باقة المخيمات المطورة: سعرها 13,043 ريال للحاج الواحد.

باقة المخيمات الغير مطورة: سعرها 10,328 ريال للحاج الواحد.

وتأتي تلك الأسعار بدون الضريبة المضافة والتي يتم إضافتها إلى تلك الأسعار، ويتم اختيار الباقة أثناء التسجيل.

التسجيل في تطبيق اعتمرنا

ولكي يتم التقديم في الحج بهذا الموسم يجب أولا الدخول على تطبيق اعتمرنا أو عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتقوم باختيار “التسجيل في الحج”، ثم بعد ذلك تقوم بإدخال البيانات المطلوبة منك، وبعد ذلك تختار الباقة المناسبة لك والضغط على “إتمام التسجيل”، وسوف يتم إرسال الطلب، كما تم الإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم وهي كالآتي:

يجب على مقدم الطلب أن يكون من المواطنين أو المقيمين.

كما يجب أن يكون محصن بالجرعات من خلال تطبيق توكلنا.

ألا يكون قد تخطى سنه 65 عام.

أن يقوم بإتمام عمليات التسجيل بنجاح.

تكون الأفضلية لمن لم يقم بأداء الحج من قبل.

لا يوجد أفضلية لأسبقية الحجز.

موعد إعلان نتيجة حجاج الداخل 1443

ويتم اختيار المقبولين من حجاج الداخل من خلال قرعة إلكترونية يتم إجراؤها على جميع المسجلين من خلال التطبيق، ويتم الإعلان عن نتائج القبول في يوم الأحد الموافق 13/11/1443 وبعدها يتم إرسال رسالة نصية عبر الجوال إلى جميع المقبولين وذلك لاستكمال باقي الإجراءات والحصول على التصاريح الخاصة بأداء الحج بهذا العام، بالإضافة إلى سداد الرسوم الخاصة بالباقة التي تم اختيارها أثناء التسجيل.