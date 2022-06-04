نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عبر الموقع الرسمي” تسجيل الحجاج من داخل المملكة “والشروط” localhaj.haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على طريقة تسجيل الحجاج من داخل المملكة، حيث نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية في حسابها الرسمي بيانا بخصوص المواعيد والشروط المتعلقة بتسجيل الحجاج في الداخل، حيث جاء البيان باختصار فيما يعني أن الأماكن محدودة والوقت الخاص بالتسجيل محدود، كما ونشرت في هذا البيان دليل التسجيل في الموقع والطرق المتاحة، وسنتعرف معكم في هذا المقال على مختصر هذا الموضوع وكيف تسجلون، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني أخبار السعودية.

تسجيل الحج 2022 السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحتها وفتح باب التسجيل للراغبين في الحج من مواطنين سعوديين ومقيمين نظاميين في حج هذا الموسم 1443 هجريا، والموافق ميلاديا 2022، حيث يفصل بيننا وبين دخول موسم الحج شهرا.

وقد نشرت الوزرة بيانا رسميا وضحت فيها كافة الشروط والمواعيد المتعلقة بالتسجيل، وهي ما سنتعرف عليها معك في الأسطر القليلة القادمة، فتابع معي سيدي المتابع.

وزارة الحج والعمرة

وقد جاء منشور الوزارة واضحا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وهذا من حيث كل شيء تقريبا، حيث إنه:

تم فتح باب التسجيل بدءا من يوم الجمعة 4 ذو القعدة 1443، والموافق ميلاديا 3 يونيو 2022.

يستمر التسجيل لمدة تسعة أيام، ولن يتم قبول أي طلبات بعدها.

حيث إن آخر موعد للتسجيل هو يوم الأحد الموافق 13 ذو القعدة 1443، وهو الموافق يوم 12 يونيو 2022.

شروط تسجيل الحجاج من داخل المملكة

وقد تم الإعلان عن الشروط الخاصة بتسجيل الحجاج من داخل المملكة، وهي تم توضيحها كما يلي:

يجب أن تكون حاصل على كافة التطعيمات (التحصينات الخاصة بكورونا) كما ستجدها في موقع توكلنا في حسابك الشخصي.

التسجيل متاح للمواطنين السعوديين، والمقيمين داخل المملكة فقط، وأما بالنسبة للمقيمين، فيجب أن يمتلكوا بطاقة اقامة نظامية.

عمر المقدم على الحج يجب ألا يزيد عن 65 عاما.

الأولوية في التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج مسبقا.

وتعود هذه الشروط إلى أن الحج هذا العام طاقته القصوى ستكون مليون حاج فقط، وهي ما تعتبر أقل نسبيا من عدد الحجاج في ال10 سنوات الماضية.

رابط تسجيل الحجاج من داخل المملكة

ويمكنك التسجيل في الحج أنت والمرافقين معك بكل سهولة ويسر عبر موقع وزارة الحج الرسمي صفحة حجاج الداخل، والتي ستجدون رابطها بأسفل المقطع التالي في في خطوات التسجيل التي سنشرحها في الموقع، فتابع معنا: