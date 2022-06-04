نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وزارة الحج والعمرة السعودية 2022 وفتح باب تسجيل الحجاج بالداخل عبر تطبيق اعتمرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية من خلال موقعها ومن خلال تطبيق اعتمرنا عن إمكانية التسجيل للحجاج في الداخل، وأتاحت لكل المتقدمين للحج في الداخل في السعودية إمكانية إختيار نظام القرعة الإلكترونية للتقديم في الحج في الداخل لكل الحجاج في الداخل في المملكة العربية السعودية.

رابط وزارة الحج والعمرة السعودية

رابط وزارة الحج والعمرة السعودية للتسجيل للحجاج في الداخل

شروط التقديم في الحج عبر وزارة الحج والعمرة السعودية

اشترطت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة شروط من أجل تسجيل الحجاج في الداخل.

إمكانية التسجيل لحجاج الداخل سواء أكان مقيم أو مواطن.

أن لا يتجاوز المتقدم في حج الداخل عمره عن 65 عام.

إكتمال التحصين من خلال تطبيق توكلنا لفيروس كورونا.

أولوية الحج ستكون لمن لم يسبق له الحج وكذلك لا توجد أولوية لمن سبق في التسجيل.

باقات التقديم في الحج عبر وزارة الحج والعمرة

توجد ثلاث باقات للتقديم في الحج في حج الداخل بداية من الجمعة ولمدة تسعة أيام من خلال ثلاث باقات رسمية.

باقة الأبراج وسعرها 14737.83 ريال للحاج الواحد قبل إضافة الضريبة المضافة.

باقة المخيمات المطورة وسعرها 13073.99 ريال للحاج الواحد قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

الباقة الثالثة هي باقة المخيمات غير المطورة وسعرها 10238.57 ريال قبل إضافة الضريبة المضافة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد فتحت الباب هذا العام من أجل التسجيل في الحج لحجاج الخارج والداخل، حيث أتاحت لكل الدول حصة معينة من أجل التقدم في الحج هذا العام خاصة بعد تعافي العالم كله من فيروس كورونا من أهمية التسجيل في تحصين فيروس كورونا من أجل التأكد من عدم إصابة أي من الحجاج بفيروس كورونا وهو الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار الحج هذا العام في ظل هدوء الأوضاع الصحية.

هذا ومن المنتظر أن يستمر التقديم في الحج عبر وزارة الحج والعمرة في السعودية لمدة 9 أيام من خلال الموقع من خلال تقديم كافة المستندات والبيانات المختلفة وأهمها رقم بطاقة المقيم من أجل مساعدة المتقدمين في الحج هذا العام من أجل قبولهم ومن ثم إرسال رسالة إليهم.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ومن خلال وزارة الحج والعمرة تحاول جاهدة تسهيل الإجراءات الخاصة بالحجاج بالداخل من أجل إتاحة الفرصة لهم من أجل أداء مناسك الحج وكذلك للحجاج من كل الدول من خلال الخدمات التي تسعى المملكة سنويا لإضافتها من أجل تجربة حج مميزة لحجاج بيت الله الحرام وأداء المناسك على أكمل وجه.