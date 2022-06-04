نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحق في ربع ساعة تمويل سريع وفوري دون الحاجة لتحويل الراتب 5000 ريال من منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث بشكل تلقائي حول منصة سلفة وتمويلها السريع، حيث يمتاز تمويل سلفة مزاياه عديدة واهم مايميزه موافقة سريعة على طلب سلفة العاجلة، وشروط سلفة متوفره لكل من يطلب سلفة حيث تعتبر شروطها بسيطة للغاية ونوضح بداخل المقال شروطها ومزاياها وكيفية التقديم عليها بالمقال، حيث تعتبر منصة سلفة من أكثر المؤسسات التمويلية بالمملكة العربية السعودية، والتي قد يصل تمويلها إلى 5000 ريال سعودي، حيث أن الكثير من المواطنين السعودين الآن يبحثون عن كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة، والتمويل يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. شروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من سلفة: حيث يوجد شروط عديدة يجب توافرها لحصول المواطن السعودي على تمويل شخصي من منصة سلفة كما يلي: يشترط أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية ومكتكل الأهلية

الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي بحد أدتى.

ويشترط ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

ويشترط تقديم شهادة خبرة عملية من المؤسسة التى يعمل بها المتقدم بمدة لا تقل عن 6 أشهر. اهم مزايا التمويل الشخصي المقدم من منصة سلفة: التمويل الشخصي متوافق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يمتاز تمويل سلفة بأنه بدون تحويل راتب.

يكون التمويل بأقل ربح.

التمويل يتم بسرعة وحصول المتقدم عليه حيث يمكن إستلامه خلال يوم واحد من طلبه.

التمويل يمتاز بسهولة في السداد.

لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن للحصول عليه. كيفية الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة.

ثم عليك بإختيار أيقونة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بالنقر على إنشاء حساب.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة وهى (رقم الجوال، عنوان البريد الإلكتروني، الأسم، وكلمة المرور).

ثم تقوم بالنقر على “تأكيد”،ويشترط التأكيد من المعلومات التي قمت بإدخالها.

الضغط على أيقونة “أوافق على الشروط”.

إستكمال البيانات ثم النقل على “طلب التمويل”.

ثم تقوم بالقيام بإستكمال البيانات المتعلقة بمبلغ التمويل وطريقة الدفع والسداد.

ثم عليك بالقيام برفع الأوراق المطلوبة.

يتم مراجعة كافة البيانات والتاكد من صحتها والموافقة على التحويل لحسابك الشخصي فورا.

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