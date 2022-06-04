نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الحج 1443 وأنواع باقات الحجاج 2022 داخل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الحج 1443 – 2022 م يسأل عنه الحجاج داخل المملكة العربية السعودية وذلك لاقتراب موعده كثيرًا. إذ يحتاج المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية معرفة خطوات التسجيل في الحج 1443 وكذلك باقات الحجاج في داخل المملكة العربية السعودية. وهذا ما نقدمه لقراءنا من خلال هذا الموضوع سعيًا منا على تسهيل خطواتهم في التسجيل في الحج 1443 ومعرفة كل ما يخص الحجاج في الداخل من شروط يجب الالتزام بها أثناء التواجد داخل مكة المكرمة. وإليكم تفاصيل التسجيل في الحج 1443 بالمملكة العربية السعودية.

التسجيل في الحج 1443 بالخطوات

خطوات التسجيل في الحج 1443 سأل عنها المتقدمين لآداء مناسك الحج لعام 2022 – 1443 هـ. وهي كما يلي:

على المتقدم لآداء مناسك الحج الدخول على رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 هجريًا.

يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة تسجيل الرغبة في الحج.

يقرأ جيدًا الشروط والأحكام للتسجيل في الحج 1443 – 2022 ميلاديًا.

يضغط موافقة على الشروط والأحكام على التسجيل في الحج 1443.

يدخل المتقدم كل البيانات الواردة في الاستمارة والمطلوبة.

إدخال كل البيانات عن الحاج من داخل المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين الأصليين أو المقيمين.

يختار الحاج اليوم الذي يرغبه في أيام النفرة أو الخروج من منى.

إذا كان المتقدم على آداء مناسك الحج يريد خدامات آخرى فعليه بالضغط على الخدمات الإضافية.

يضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

يراجع المتقدم كل بياناته.

طباعة الحجز.

إتمام عملية السداد خلال 24 ساعة.

ينتظر المتقدم إصدار التصريح الخاص بك لآداء مناسك الحج.

شروط التسجيل في الحج 1443 – 2022

ألزمت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتقدمين لآداء مناسك الحج من الداخل على شروط يجب الالتزام بها. وهي كما يلي:

الحصول على تصريح أداء الحج لعام 1443 – 2022 وذلك من خلال بوابة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية إذا أراد الاشتراك في حملات الحج المجانية. إذا كان المتقدم مُقيم داخل السعودية يجب عليه أن يكون أقام في البلد أكثر من عام. تقديم بطاقة سارية تثبت إقامة المقيم. يجب أن يكون المتقدم محصنًا من الأمراض والا يكون مصابًا بأحد الأمراض المزمنة. يقدم فحص فيروس كورونا وتكون نتيجته سلبية. لا يكون المتقدم آدى فريضة الحج قبل ذلك.

باقات الحجاج داخل السعودية

حدد المجلس التنسيقي لحجاج الداخل في المملكة العربية السعودية ثلاث باقات للحجاج بالداخل وذلك بعد تعاون بعض شركات الحج مع المجلس والباقات هي كما يلي: