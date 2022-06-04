طريقة تنظيف السجاد على الناشف والأنتريه بدون تعب

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عمر شويل - جدة طريقة تنظيف السجاد على الناشف والأنتريه، من المشاكل الكبيرة التي تواجه ربة المنزل هي مشكلة غسيل السجاد وخاصة إذا كان به الكثير من البقع والإتساخات وإذا لم يتوفر لديها مكان مناسب في المنزل لغسيل السجاد فاليوم سوف نقدم لكي الحل الذي سيجعلك تقومي بتنظيف السجاد في مكانه وبدون ماء وستزولي منه أصعب البقع. وصفة تنظيف السجاد بإستخدام الخل الأبيض المكونات كوب كبير من الخل الأبيض.

2 كوب من الماء.

نصف كوب من الملح.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة الاستخدام في وعاء عميق بلاستيكي نضيف الخل الأبيض والماء والملح وعصير الليمون.

نقوم بمزجهم جيدا حتى يذوب الملح ثم نقوم بإحضار زجاجة مزودة ببخاخ ونقوم بسكي الوصفة داخلها.

نقوم برش الوصفة على الأماكن المتسخة في السجادة والأماكن التي بها بقع.

تترك الوصفة على السجادة لمدة عشر دقائق ثم بإستخدام فرشة تنظيف السجاد نقوم بدعك مناطق الإتساخ التي وضعنا عليها الوصفة.

وستزول كل الأوساخ والبقع من الوصفة ثم يتم مسحها بماء نظيف وتترك السجادة في مكان جيد التهوية. وصفة تنظيف السجاد بإستخدام بيكربونات الصوديوم المكونات كوب كبير من الخل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من ملح الليمون.

3 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

كوب كبير من الماء الدافئ.

نصف كوب من جل الغسيل. طريقة الاستخدام في وعاء عميق بلاستيكي نضيف فيه الماء والخل الأبيض وجل الغسيل.

ثم نضيف إليهم ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم.

نقوم بمزج المكونات جيدا حتى يذوب ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم.

بعد ذلك نقوم بإحضار فرشاة تنظيف السجاد ونغمسها في الوصفة ثم نقوم بدعك الأماكن المتسخة أو الأماكن التي بها بقع.

ثم بإستخدام قطعة قماش قطنية نظيفة قومي بتجفيف السجادة وستحصلين على سجادة نظيفة تماما. وصفة تنظيف السجاد بإستخدام منعم الأقمشة المكونات ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من سائل تنظيف الأطباق.

ربع كوب من منعم الأقمشة.

قطرات من زيت عطري. طريقة الاستخدام نقوم بإحضار زجاجة بها بخاخ ونقوم بإضافة الخل الأبيض وسائل تنظيف الأطباق.

ثم نضيف منعم الأقمشة والزيت العطري ونصف كوب من الماء.

بعد ذلك نرج الزجاجة جيدا ثم نقوم برش الوصفة على أماكن البقع والإتساخات ونقوم بدعكها بفرشاة التنظيف. طريقة تنظيف الأنتريه بملح الليمون المكونات كوب كبير من الماء الساخن.

نصف كوب كبير من الخل.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب صغير من جل الغسيل.

ملعقة كبيرة من الداوني.

قطعة قماش قطنية.

ليفة للتنظيف ناعمة.

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