نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تسجيل موسم الحج 1443 تقديم رغبة حج عن طريق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة جاء إعلانها الصادر، عن ابتداء مرحلة التسجيل الحالية، لحج هذا العام 1443، لطلبات حجاج الداخل من خلال المسار الإلكتروني عبر موقعها للتسجيل من مواطنين ومقيمين بموجب إقامة نظامية لتقديم رغبة حج، وتم منح الأولوية لمن لم يحج مسبقاً، ومن خلال التالي نستعرض هذا التسجيل بتفاصيله ورابطه.

إنطلاق مرحلة تسجيل حجاج الداخل لموسم الحج 2022

وزارة الحج والعمرة تشترط على الراغبين في أداء شعيرة الحج الدينية بالنسبة للحجاج الداخليين أن لا يزيد عمرهم عن 65 عاماً، وذلك يشمل المواطنين والمقيمين بموجب إقامة نظامية من المرشحين لأداء الحج بعد فرزهم، حيث أتت تِلك ضمن أهم الاشتراطات، بدورها قامت وزارة الحج والعمرة بفتح المسار الالكتروني لتسجيل الحج ضمن إطلاق المرحلة الأولي لتسجيل حجاج الداخل 1443 إعتباراً من 4/11/1443 ولمدة 7 أيام من خلال الموقع الإلكتروني http://localhaj.haj.gov.sa او تطبيق اعتمرنا.

وزارة الحج جدول الأسعار الخاصة لباقات موسم الحج 1443

أدرجت وزارة الحج والعمرة ثلاث باقات لموسم الحج من قبلها لحج هذا العام في المشاعر المقدسة منى وذلك ضمن باقاتها الأساسية لرغبات حجاج بيت الله، ووفق التغريدة المنشورة على موقع ا جدول أسعار باقات الحج المعتمدة فهي جاءت على ما يلي: الأعلى تكلفة هي باقة أبراج منى السكنية للحاج الواحد وسعرها 14737.83 SR، وتلتها باقة الخيام المطورة وسعرها 13043.99 SAR، ثم باقات الخيام العادية الأقل تكلفة وسعرها 10238.57

خطوات تسجيل رغبة حج

على الراغبين في الحج من الداخل السعودي سواء مواطنين او مقيمين هو الدخول على المسار الإلكتروني http://localhaj.haj.gov.sa الرابط الذي فعلته وزارة الحج على الأنترنت،

ليتم ملئ البيانات الشخصية بدايةً لإنشاء حساب من خلال إدخال رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجول، وتكون أولا بالنقر على تسجيل رغبة حج من خيارات الصفحة الرئيسية،

ومن خلال الموافقة على الاحكام والشروط الواردة، يبدأ المسجل في المسار الالكتروني بإضافة المرافقين واختيار احدى باقات شركات الحج، وينوه بأن يتم اجراء فرز الكتروني كقرعة بناء على من لم يسبق له الحج ولا يوجد أولوية لمن يسجل أولاً.

ما هو المسار الإلكتروني

المسار الإلكتروني نظام لتسجيل حجاج الداخل في موسم الحج 1443، تم تدشين المسار الالكتروني من جهة وزارة الحج والعمرة عبر بوابتها لاعتماد آليات تسجيل موسم الحج بالوسائل الالكترونية تسهيلاً على المتواجدين داخل الأراضي السعودية لتقديم طلب رغبة في الحج لهذا العام ويشمل موقع المسار الالكتروني لوزارة الحج خيارات إضافة الأضاحي والهدي وإشعار الموكل الحاج حال تنفيذ النحر الخاص به.