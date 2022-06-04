نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أسهل طريقة” موقع الحجز الالكتروني لحجاج الداخل localhaj haj gov sa 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم أعزائنا المتابعين موقع الحجز الالكتروني لحجاج الداخل وطريقة الحجز بسهولة ويسر، حيث يوجد الكثيرمن الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية الآن عاقدين النية على الذهاب إلى الحج لهذا العام 1443، والذي قد اقترب بالفعل، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التسجيل لحجاج الداخل في المملكة إلكترونيا وبدون مشاكل، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين، مع العلم أنه عليكم بمسارعة التسجيل حيث إن الأماكن محدودة بالطبع، كما أنه بعد انتهاء الفترة المقررة سيتم إغلاق التسجيل، فتابعوا معنا أعزائنا الحجاج بإذن الله.

وزارة الحج والعمرة

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في الساعات القليلة الماضية عن بدأ التسجيل في الحج لحجاج الداخل بشكل رسمي، وهذا عبر تغريدة في حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أعلنت عن العديد من الأشياء في البيان، سنلخصها لكم في النقاط التالية:

التسجيل عبر طريقتين: المسار الإلكتروني أو عبر تطبيق اعتمرنا.

يبدأ التسجيل من يوم 4 ذو القعدة 1443، وينتى التسجيل يوم 12 ذو القعدة، وستنتهي القرعة يوم 13 ذو القعدة بعد يوم من انتهاء التسجيل.