نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهى إلكترونيا وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهى يهتم الكثير في المملكة العربية السعودية بتمديد تأشيرة الخروج والعودة قبل مدة انتهائها، لان من خلال تأشيرة الخروج والعودة يستطيع السفر خارج المملكة في فترة معينة، وتضم التأشيرة أيضا الزيارة العائلية وهم أفراد الآسرة من الدرجة الأولي مثل الوالدين والزوجة والأبناء،ما هي أقصى مدة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة؟ تمنح تأشيرة الخروج والعودة بناءً على طلب صاحب العمل وللمدة التي يحددها، بشرط ألا تتجاوز المدة ستة أشهر حداً أقصى،، والقيام بتتبع الشروط التي حددتها وزارة الخارجية السعودية، كما تعمل المديرية العامة للجوازات على تنفيذ طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيا، ويتم تقديم طلب تمديد التأشيرة لكى تصل الأوراق إلى وزارة الخارجية وتستطيع التمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة لكى يستطيع العودة، وقد شددت الجوازات على أنه يشترط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أن لا تقل صلاحية سريان الجواز عن 60 يوما لتتمكن من إصدار التأشيرة

خطوات تمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهى

وللقيام بتمديد تأشيرة خروج وعودة إلكترونيا كما وفرتها وزارة الخارجية لكى توفر الجهد على المواطنين والوقت، لابد من الالتزام ببعض الإجراءات التي يقوم بها الوافد للحصول على تأشيرة الخروج:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودي. لابد إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد. ثم إدخال بيانات الجهة الطالبة . كتابة البيانات المطلوبة لتمديد التأشيرة. بعد الانتهاء من تدوين البيانات لابد من مراجعة البيانات كاملة.

شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهى