نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد حساب المواطن على مستفيد لم يقبل طلب تفعيل حسابه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن أنه تم إيقاف حساب مستفيد بالبرنامج وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للحصول على الدعم وذلك في عدة حالات من أبرزها عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة، جاء ذلك وفقا للرد على سؤال أحد متابعي برنامج حساب المواطن خلال موقع تويتر، حيث قال أنه بعد تعديل الحالة الإجتماعية وتجميد الحساب وإيقاف الصرف وبعد طلب تفعيل الحساب، حتى الآن لم يتم قبول الطلب.

حالات إيقاف الحساب ببرنامج حساب المواطن

أعلنت خدمة المستفيدين أنه بسبب عدم تصحيح البيانات وتقديم طلب اعتراض خلال الفترة المسموحة والمسبقة وهي تسعين يوما، ت إيقاف الحساب للمستفيدين بالبرنامج، وتم تعليق استقبال أي طلب جديد المتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

خطوات تقديم الاعتراض في برنامج حساب المواطن

من الجدير بالذكر أنه تم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب وتوجد خاصية إدارة حسابي، يتم الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، وإذا كانت عدم الأهلية سواء للمتقدم المستفيد أو التابعين له، فلابد أن تكون مرفقة بالأسباب التي أدت إلى عدم الأهلية.

ويتم الضغط على خاصية رفع اعتراض ويذكر السبب للاعتراض، ثم يتم تعبئة جميع المعلومات المطلوبة ثم الضغط على إرسال، ويمكن إدارة الاعتراضات عن طريق اتباع جميع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها يمكن الاطلاع على تفاصيل الاعتراض المذكور.

شروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن

يجب استيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، وهي أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك الشرط ابن أو ابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملي بطاقات التنقل، ويجب أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، ولا يقيم داخل المملكة لأكثر من 90 يوم خلال السنة الماضية، ويشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء أو السجون، وأن تتوافق جميع البيانات مع بيانات الجهات ذات العلاقة، وتعتمد معايير الاستحقاق مع إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها واعمار التابعين وملاحظات إذا كان أكبر أو أقل من ثمانية عشر عام.