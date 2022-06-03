مدة الدراسة في معهد الدفاع الجوي السعودي و شروطه ٬ مدة الدراسة في المعهد الملكي السعودي للدفاع الجوي ، إحدى المؤسسات التعليمية العسكرية الرائدة في المملكة العربية السعودية ، والمسؤول عن إعداد الموارد البشرية اللازمة لتشغيل أنظمة الدفاع في المملكة. أهم تخصصات وأقسام المعهد ، وإبراز المتطلبات الواجب توافرها للتسجيل في المعهد ، وسلم الرواتب المعتمد لخريجي المعهد.

معهد قوات الدفاع الجوي السعودي

المعهد الملكي السعودي لقوات الدفاع الجوي ، والمعروف باسمه المختصر “معهد الدفاع الجوي” ، هو مؤسسة أكاديمية عسكرية مسؤولة عن تأهيل وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل وصيانة جميع أنظمة ومعدات ومعدات وحدات قوات الدفاع الجوي العاملة فيها. المملكة وتهيئتهم للإعداد العسكري المناسب علمياً وبدنياً. الدفاع الجوي لمدرسة المدفعية المضادة للطائرات هو نواة معهد قوات الدفاع الجوي بشكله الحالي. مع تطور القدرات العسكرية السعودية ، تحول جناح الدفاع الجوي إلى مدرسة جوية ، ثم معهد دفاع جوي ، وأخيراً المعهد الملكي السعودي لقوات الدفاع الجوي. خلال تلك السنوات ، بدأت أسلحة المعهد في التطور من رشاشات من الأشياء البسيطة إلى أحدث أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة ، ويمثل المعهد اليوم مظهرًا من مظاهر النهضة الحديثة والتطور الكبير للقوات المسلحة السعودية.

مدة الدراسة في معهد الدفاع الجوي

يقدم معهد الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية دورات في تخصصات ومدد مختلفة حسب نوع الدورة

ولكن يمكن القول أن فترة الدراسة في معهد الدفاع الجوي هي في المتوسط (6) أشهر وهو أقل بكثير.

من فترة الدراسة في الكليات السعودية وهي (3) سنوات وبعد التخرج من المعهد يعين الخريج بوظيفة تناسب التخصص الذي تدرب فيه أثناء دراسته في معهد قوات الدفاع الجوي.

عند التخرج من المعهد ، يحمل الطالب رتبة رقيب وكيل إذا كان حاصلاً على شهادة الثانوية العامة

بينما يُمنح الطالب رتبة عريف إذا حصل على شهادة متوسط الكفاءة.

شروط القبول في معهد الدفاع الجوي السعودي

حدد المعهد الملكي السعودي لقوات الدفاع الجوي عددًا من المتطلبات

التي يجب أن يستوفيها المتقدمون الراغبون في الحصول على مقعد داخل المعهد. يمكن تلخيص هذه الشروط على النحو التالي: