نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر www.haj.gov.sa رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 (المسارالإلكتروني localhaj ) وزارة الحج والعمرة في المقال التالي
رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 فقد شهدت الساعات الأخيرة إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم، عن فتح التسجيل للحجاج من داخل السعودية، وذلك لكي يتم أداء مناسك الحج هذا العام 1443/2022 سواء من جانب المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهي عمليات التسجيل التي تأتي بناء على ما أعلنت عنه وزارة الحج السعودية سواء عبر تطبيق اعتمرنا، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية، فولدك بعدما وضعت وزارة الحج السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في حج الداخل هذا العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في حج الداخل 2022/1443 وما هي الشروط التي يجب توافرها للتسجيل.
بداية تسجيل طلبات حج الداخل 1443
وقد كانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد اشترطت على من يرغب في التسجيل للحج من حجاج الداخل سواء كان مقيمًا أو مواطنًا في السعودية هذا العام الالتزام ببعض الشروط والتي قد جاءت على النحو التالي.
www.haj.gov.sa رابط تسجيل حجاج الداخل 1443
وقد فعلت وزارة الحج والعمرة السعودية رسميا رابط التسجيل في الحج لحجاج الداخل هذا العام، حيث يمكن التسجيل في إحدى باقات أو برامج الحج المقدمة من وزارة الحج والعمرة السعودية عبر اتباع الخطوات الآتية:
- في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل مباشرة (haj.gov.sa).
- او الدخول الى المسار الإلكتروني للحجاج بالداخل (localhaj.haj.gov.sa).
- بعد ذلك يتم اختيار النقر على أيقونة “ابدأ الخدمة”.
- يتم اختيار قائمة “حجز الخدمات”، ثم النقر على “طلب حجز”.
- بعد ذلك يتم تحديد عدد الحجاج من قبل المستخدم مشكلة تحديد المدينة التي يسكنها الراغب بالحجز.
- بعد ذلك يتم تحديد البرنامج المناسب من البرامج المتاحة.
- يتم كتابة أرقام الهوية الوطنية للحجاج وتواريخ ميلادهم.
- بعد ذلك يتم التوجه إلى نظام سداد الإلكتروني مباشرة لكي يتم دفع تكلفة حملة الحج للحصول على تصريح الحج بعد إتمام الدفع.
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