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عمر شويل - جدة هل الضمان المطور يشمل المتزوجة في السعودية ٬ هل يشمل ضمان المطور المرأة المتزوجة؟ يعتبر معاش الضمان الاجتماعي من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية والموارد البشرية لضمان حياة كريمة للمرأة السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة يمكن استخدامها من قبل النساء غير المتزوجات والمطلقات والأرامل ، وفي المقال التالي سنتعرف على أهم شروط ذلك وكيفية التسجيل فيها.

هل الضمان المطور يشمل المتزوجة

نعم ، يشمل الضمان المطور فئة المتزوجات من السعوديات. لذلك حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير وتعديل وتحديث الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع مستجدات الحياة ، ولأن المرأة نصف المجتمع فقد روعيت وتم وضع شروط خاصة لها سواء إذا كانوا متزوجين من أجنبي أو سعودي للاستفادة من خدمات وزارة التنمية والموارد البشرية ، وفي ما يلي شرح لشروط الضمان الاجتماعي الجديدة لعام 1443 للمرأة المتزوجة التي يمكن أن تلتحق بها إذا توفرت:

أن تكون سعودية الجنسية أو متزوجة من سعودي.

يجب أن تكون المرأة مقيمة في إقليم المملكة العربية السعودية.

تقديم أوراق تثبت إقامة الزوجة في السعودية مثل إيصال عقد كهرباء أو عقد إيجار منزل.

أن تكون الزوجة الأجنبية غير مؤهلة للعمل ولديها منه أطفال.

يجب أن المستفيدة هجرها زوجها لمدة 3 أشهر على الأقل مع ضرورة إثبات ذلك بشاهدين.

ألا يزيد دخل المرأة المتزوجة عن القيمة المحددة في الضمان الاجتماعي والتي تمنعها.

المرأة المتزوجة تصل إلى سن الشيخوخة.

تفقد المرأة المتزوجة زوجها ولديها أطفال دون معيل.

أن تكون المرأة المتزوجة أكبر من 35 سنة.

ألا يكون للمرأة المتزوجة عمل مهني ولا يزيد عددهم عن ثلاثة.

عدم وجود أي سجل تجاري أو مهني أو تراخيص تجارية باسم الزوجة.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي الجديد



شروط الضمان المطوَّر للمتزوجات والعازبات والمطلقات 2022 واضحة وصريحة ، وسبق أن أوضحنا ما يتعلق بالمرأة المتزوجة ، وسيتم التطرق إلى ما يلي لشروط كل من العازبة والمطلقات:

الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للأفراد

يؤكد الضمان الاجتماعي على أهداف ورسائل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعى للوصول إلى مجتمع بهيكل قوي وآلة ، بالإضافة إلى الارتقاء بالوطن والمواطن إلى أعلى درجات الراحة والأمان.

أن يكون مقيما دائما في المملكة العربية السعودية.

عدم وجود مصدر دخل ثابت أو معيل له.

الدخل المحدود وعدم وجود أموال لتلبية احتياجاتها الشخصية.

الضمان الاجتماعي الجديد للمطلقة

يشمل الضمان الاجتماعي تحت مظلته الفئة المطلقة للمرأة السعودية ، وفي ما يلي شرح لعدد من أهم الشروط اللازمة لتحقيق ذلك:

حيازة الجنسية السعودية.

الإقامة المطلقة في الأراضي السعودية بشكل دائم.

عدم وجود أي مصدر دخل للمطلقة مع ما يثبت ذلك.

ابق وحيدا.

لدي حساب بنكي لتحويل المستحقات المالية إليه بشكل شهري.

ألا تعمل المطلقة في وظيفة خاصة أو حكومية.