نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب راتب التقاعد في السعودية وشروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حساب راتب التقاعد هي احد الخدمات التي يحصل عليها المواطن بعد أن يكون أتم سنوات عمله وأحالته للتقاعد حسب ما نص عليه قانون العمل السعودي، وراتب التقاعد تعريفة يكون هو مبلغ من المال تمنحه الدولة للمتقاعدين من المواطنين والوافدين الذين أدوا فترة عملهم في خدمة البلد وارتقاؤه، بالإضافة إلى ذلك تصرف لهم ما يسمى بمكافأة نهاية الخدمة التي تمنح له عقب إنهاء خدمته، والذي يتحدد وفقا للأجر الذي تقاضاه خلال فترة العمل وكذلك الفترة التي قضاها، وهي تختلف عن الأجر، وهو ما يتقاضاه المواطن خلال فترة العمل بجانب بدل السكن والمواصلات، وقد وضعت وزارة التنمية والموارد البشرية طريقة لحساب راتب التقاعد الذي يحصل عليه بعد وصول المواطن سن الستين عام، والتي سنتعرف عليها سويا، وكذلك متى يمكن للمواطن الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

كيفية حساب راتب التقاعد في السعودية

وتخصص الحكومة في المملكة مبلغ من المال لمن وصل إلى سن التقاعد من العاملين في مؤسسات القطاع العام بما يسمى راتب التقاعد وذلك يكون وفق شروط التقاعد المبكر التي وضعتها الحكومة في قانون العمل، حتى يمكنهم من توفير حياة كريمة عقب ترك العمل، و يتحدد هذا الراتب وفقا لعدة عوامل، أما عن طريقة الحساب فتتم عن طريق اقتطاع نسبة تتراوح ما بين 2 إلى 2.5٪ من الراتب الأساسي الذي حصل عليه خلال فترة العمل، بعدها يتم حساب عدد سنوات الخدمة وكذلك عمر المواطن أثناء التقاعد بشرط ألا يتجاوز الراتب 80٪ بعد هذا الحساب، كما سبق وان تحدثنا عن كيفية تسوية المعاش في مقال سابق بشكل مفصل.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ من المال يحصل عليه العامل من صاحب العمل وذلك وفقا للفترة الزمنية التي قضاها لدى المؤسسة، والتي تختلف عن بدل السكن أو المواصلات، إي أن هذه المكافأة تختلف من شخص لآخر سواء بالزيادة أو النقصان، ويستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في هذه الحالات:

قضاء فترة تتراوح ما بين 2 إلى 5 سنوات لدى المؤسسة قبل تقديم الاستقالة، وهنا يستحق العامل ثلثي الراتب، أما إذا زادت عن 10 سنوات يستحق مكافأة كاملة.

استقالة المواطنة السعودية للزواج أو الإنجاب خلال 6 شهور من تاريخ الزواج.

عند انتهاء فترة عقد العمل الخاصة بالعامل، وقيمتها أجر نصف شهر عن كل عام قضاها داخل المؤسسة.

في حالة عدم تجديد العقد خلال الفترة المحددة.

الجدير بذكر أننا قد سبق ونوهنا عن ما أعلنته وزارة الموارد البشرية بخصوص شروط التقاعد المبكر للمعلمين والتي قد شرحنها لكم بشكل مفصل في مقال سابق أيضا.