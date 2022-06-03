هل الضمان المطور مستمر مدى الحياه؟ الموارد البشرية مدة التسجيل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على العديد من المواطنين المستحقين الضمان الاجتماعي المطور، عن التساؤل الذي يشغل بالهم وهو هل الضمان المطور مستمر خاصًة بعد الأنباء التي وردت عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، تُفيد بإمكانية مد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ه‍، حيث تجدر الإشارة إلى أن برنامج الضمان الاجتماعي من أهم البرامج المقدمة من قبل الوزارة للمواطنين والمقيمين الفقراء والمحتاجين في مختلف أنحاء المملكة.

هل الضمان المطور مستمر

صرحت وزارة الموارد أن مدة الضمان المطور هي سنتين كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدها فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ه‍، وهذا تم الحديث عنه في بيان رسمي لها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وبُناءًا عليه فإنه تم تغيير أوقات التقديم وقفل باب التسجيل للمستفيدين القدامى حتى يكون في اليوم الثلاثين من شهر أكتوبر ٢٠٢٢م، الموافق الخامس من ربيع الاول ١٤٤٤ه‍، بعد أن كان آخر ميعاد لغلق باب التقديم في الثالث والعشرين من شهر مايو السابق، وقد أوضحت الوزارة أن هذا القرار ليس له أي تأثير على صرف الدعم للمواطنين المستحقين.

ما هي شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور والتي لابد من توافرها قبل التسجيل، وهي كالآتي:

ألا يكون الشخص المتقدم للحصول على الضمان يجلس في أي دور رعاية حكومية.

أن لا يوجد للمواطن المتقدم أي ممتلكات خاصة أو أي أصول عقارية أو زراعية أو تجارية.

أن يكون ملتزم ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

أن يكون مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

الالتزام بالتواجد في المملكة قرابة ثلاثة أشهر قبل ميعاد صرف الدعم.

أن يكون سعودي الأصل ويحمل الجنسية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يجب اتباع الخطوات الآتية عند الرغبة في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور: