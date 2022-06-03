نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الإقامة بكل الطرق المتاحة الإلكترونية لكل المقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الإقامة ، خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة من الاستفسارات المطلوبة بكافة المقيمين بالمملكة السعودية وذلك من أجل التأكد من الحالة القانونية للجواز أو الإقامة الخاصة بهم ويجب على كل وافد أو وافد أن يكون على إطلاع على العملية ومعرفة سبيل استخدامها بشكل صحيح وقد يظن القارئ أن طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة لها طريق واحد عبر منصة واحدة لكن تتعدد الطرق للاستفسار والاستعلام بخصوص صلاحية الإقامة دون الدخول إلى أبشر أو الإقامة عبر منصة أبشر، كما تتيح منصات مثل منصة مقيم الاستفسارات مثل استعلام عن صلاحية هوية موظف أجنبي بخصوص صلاحية وتاريخ انتهاء الإقامة بشكل إلكتروني.

استعلام عن صلاحية الإقامة

الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الاقامة من الاستفسارات المطلوبة لكافة المواطنين والوافدين بالمملكة السعودية والتي يتساءل عنها العديد وسنقوم بتوضيح كيفية التأكد من صلاحية إقامتك بدون الدخول لأبشر وكيفية الاستعلام عن حالة التأشيرة ولمعرفة خدمة الاستعلام عن الحالة القانونية للإقامة عليك القيام بالآتي:

أولا بالدخول على المنصة المخصصة للاستفسار عن هذه العملية.

ثانيا باختيار خيار الاستعلام سواء الاستعلام عن صلاحية الاقامه برقم التأشيرة أو بالبيانات الشخصية.

ثالثا باستخدام خيار من الخيارات أمامك للمطابقة سواء كانت عبر رقم التأشيرة أو الإقامة أو الجواز أو الاسم أو تاريخ الميلاد.

رابعا بإدخال خيار التأكيد.

خامسا بالضغط على تحقق.

وبهذا يكون القارئ قد تعرف على سبيل الاستعلام عن الإقامة عبر خدمة وافد ويمكن للقارئ أيضا فتح حساب الراجحي للمقيمين إلكترونيا.

التأكد من صلاحية الإقامة

يمكن أيضا التأكد من صلاحية إقامة موظف أجنبي وذلك عبر أبشر المقدمة للأفراد وأقرتها المملكة من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين الوصول للخدمات الخاصة بهم بشكل مباشر، وذلك للتسهيل عليهم في الوصول للخدمات والاستفسارات المطلوبة وذلك في إطار رؤية السعودية 2030، وللقيام بالعملية قم باتباع الآتي:

أولا ادخل على أبشر.

ثانيا بتسجيل الدخول بحسابك الخاص.

ثالثا باختيار الخدمة الإلكترونية للمقيمين أو العمالة.

رابعا باختيار خدمات الاستعلامات بعدها الاستعلام عن الحالة القانونية للإقامة.

خامسا اختر خدمة التأكد من صلاحية الإقامة الخاصة بك.

سادسا متطلبات العملية هي الإقامة الخاصة بك فقط.

سابعا بتأكيد العملية بالرمز المرئي الظاهر أمامك.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على القيام بالطريقة عبر أبشر أفراد، وتعرف على أهداف العملية التي تتيح للمواطن أو المقيم الإستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية بشكل صحيح.

التأكد من الإقامة عبر مكتب العمل

طرق معرفة صلاحية الإقامة وزارة العمل والمقيمين من الاستفسار عن صلاحية وتاريخ انتهاء الإقامة عبر بوابة وزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتناول الكثير هذه الطريقة إلا أنها بعد مراجعة بوابة أو موقع الوزارة فإن العملية المتاحة هي الاستعلام عن موظف وافد، وتتم كالآتي:

أولا بالتسجيل على موقع الوزارة.

ثانيا باختيار خدمات الأفراد.

ثالثا بإدخال رقم الحدود أو الجواز أو الإقامة.

رابعا بتحديد الجنسية.

خامسا بكتابة رمز التحقق.

سادسا بالضغط على بحث.

بالنهاية فقد جمعنا كل الطرق الخاصة بالاستعلام في مقال واحد للتهسيل عى القارئ الوصول لها بشكل سريع وسهل من أجل توفير الوقت للمستخدم للوصول للخدمة والتسهيل عليه من أجل توفير الوقت والجهد في معاناة البحث الإلكتروني، وقد جمعنا كل طرق الاستعلام سواء عبر بوابة وزارة الداخلية أو وزارة الموارد البشرية للتسهيل على القارئ وتنويع الطرق أمامه.

الاستعلام عن صلاحية الاقامه برقم الهويه

بعد أن وضحنا طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول لأبشر عبر خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة المقدمة من وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، فقد قامت المملكة بتقديم الخدمات الخاصة بالجوازات إلكترونيا عبر موقع أو منصة أبشر المقدمة من وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من أجل التسهيل على المواطن والمقيم في الوصول للخدمة مباشرة عبر الإنترنت من أجل اختصار الوقت والجهد فقد سعت المملكة في التسهيل على المواطنين والمقيمين في الخدمات لتقوم بعمل منصة مقدمة من كل جهة حكومية للاستعلام عن الخدمات الخاصة بهم مثل الاستعلام عن التأمين الطبي عبر مجلس الضمان الصحي، وللقيام بالخدمة قم باتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي لأبشر.

ثانيا باختيار أبشر للجوازات.

ثالثا قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

رابعا اختر منها الاستعلام العام عن صلاحية الاقامة.

خامسا سيتم تحويلك على صفحة الخدمة بمجرد تسجيل الدخول بحسابك الشخصي في المنصة.

سادسا بكتابة رقم الإقامة في المكان المحدد.

سابعا بكتابة الرمز المرئي للتأكيد على العملية.

ثامنا قم بالضغط على استعلام.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة الاستعلام عن إقامته عبر منصة أبشر من خلال رقم إقامته الخاص والرمز التأكيدي.

شروط تجديد الإقامة

يتساءل الكثير من المقيمين عن طريقة وشروط تجديد الإقامة من خلال موقع أو منصة أبشر وعن الرسوم المطلوبة من أجل تجديد إقامة الفرد من خلال الإنترنت حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بطرح الشروط والرسوم والخدمات عبر الإنترنت من أجل التسهيل على الوافد أو المقيم الوصول لها بشكل سهل ومباشر من خلال موقع الوزارة الإلكتروني المتاح للجميع ونظرا لتساؤل الجميع عن الخدمة فمن أجل معرفة تجديد الإقامة والشروط الخاصة بها فهي كالتالي:

أولا على الوافد أن يقوم بتسديد الرسوم الخاصة بالإقامة للفترة المطلوبة.

ثانيا يجب أن لا تكون هناك مخالفات مرورية مسجلة على الفرد وفي حالة وجودها يجب سداد ثمنها.

ثالثا يجب أن يكون جواز السفر للمستفيد ساري.

رابعا يجب أن لا يكون المتقدم للخدمة مسجل كمتغيب عن العمل الخاص به.

خامسا يجب أن تكون هناك بصمة متوفرة وصورة للمستفيد أكبر من 6 سنوات مسجلة بالنظام.

سادسا يجب استخراج جواز خاص لكل فرد من أفراد الأسرة.

سابعا رسوم تجديد الإقامة هي 600 ريال سعودي للعمالة المنزلية و500 ريال للفرد البالغ 18 عاما.

تجديد الإقامة

بعض أن وضحان شروط تجديد الإقامة فيجب أن نقوم بتوضيح كيفية القيام بالعملية حيث تم أيضا إصدار العملية بشكل إلكتروني للتسهيل على الوافد أو المقيم الوصول لها من خلال الموقع عبر الإنترنت في أي وقت أو أي مكان ومن أجل القيام بالعملية قم باتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

ثانيا ادخل على خدمة الجوازات.

ثالثا ادخل على الخدمات الإلكترونية.

رابعا بالضغط على خدمة تجديد الإقامة.

خامسا اضغط على البدء في العملية.

بهذا يكون القارئ قد عرف الطريقة من أجل القيام بالاستعلام عن تجديد الإقامة بسهولة ومباشرة، ويمكن للقارئ أن يقوم بالاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة إلكترونيا أيضا.

شروط إصدار الإقامة

تقوم المملكة أيضا بتقديم خدمات إصدار الإقامة أيضا عبر الإنترنت من خلال منصة أبشر للتسهيل على المواطن أو القارئ الوصول لها بشكل صحيح من خلال القنوات المطلوبة وسنقوم بتعريف القارئ على شروط إصدار الإقامة بالإضافة إلى تعريفه على كيفية القيام بالعملية بالصورة الصحيحة، ولمعرفة الشروط المطلوبة من أجل القيام بإصدار الإقامة فهي كالتالي:

أولا يجب سداد رسوم إصدار الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.

ثانيا يجب سداد المخالفات المرورية على الأفراد أو العامل في حالة وجود مخالفات.

ثالثا يجب أن يكون لدى العامل رقم حدود خاص به.

رابعا يجب أن يقوم العامل مع أفراد الأسرة باجتياز الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية.

خامسا أن يكون الفرد المراد إصدار الإقامة له بالمملكة العربية السعودية.

سادسا أن يكون جواز السفر ساريا للفرد المراد إصدار الجواز له.

سابعا أن يتم تسجيل بصمة وصورة الفرد المراد إصدا الإقامة له.

ثامنا ألا يكون العامل مسجل كمتغيب عن العمل.

تاسعا ثمن إصدار الإقامة للعامل 600 ريال سعودي ولأحد أفراد الأسرة فوق 18 عاما 500 ريال سعودي.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل التفاصيل المطلوبة من أجل القيام بإصدار الإقامة الخاصة به ويمكن للقارئ القيام بالاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة دون الدخول لأبشر عبر الإنترنت.

طريقة إصدار الإقامة

إصدار الإقامة هي خدمة مقدمة من منصة أبشر لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عبر الإنترنت للتسهيل على العامل أو الوافد الوصول لها بصورة مباشرة وسهلة من أجل القيام بالخدمة بشكل مباشر وذلك عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، ومن أجل القيام بالعملية قم باتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

ثانيا قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية.

ثالثا اختر منها الجوازات.

رابعا بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

خامسا اختر منها إصدار الإقامة.

سادسا اضغط على القيام بالخدمة.

سابعا سيتم تحويلك على صفحة أخرى للقيام بالخدمة بسهولة.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل التفاصيل المطلوبة من أجل القيام بإصدار الإقامة عبر الإنترنت بسهولة ومباشرة، ويمكن الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر ودونها إلكترونيا.

الاستعلام العام عن صلاحية الإقامة

يمكن أيضا للقارئ أن يقوم بخدمة الاستعلام العام عن صلاحية الإقامة وذلك من خلال موقع منصة أبشر المخصصة للأفراد وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي بحسابك الخاص والقيام بالخدمة بشكل إلكتروني وسهل في خطوات مباشرة وبسيطة ومن أجل القيام بالخدمة قم باتباع الآتي:

أولا بالدخول على موقع منصة أبشر للأفراد إلكترونيا.

ثانيا قم بتسجيل الدخول بحسابك الرسمي على المنصة.

ثالثا ادخل على خدمات الجوازات من الاختيارات في الجانب.

رابعا قم باختيار خدمات الاستعلام العام عن صلاحية إقامة فرد.

خامسا قم بكتابة رقم الإقامة الخاصة بك.

سادسا بإدخال الرمز المرئي أيضا بالمكان المحدد.

سابعا اضغط على استعلام.

ثامنا ستظهر لك كافة بيانات الإقامة الخاصة بك في المكان المحدد.

بهذا يكون القارئ قد عرف كل التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة به عبر الإنترنت بسهولة.

الاستعلام العام عن تأشيرة الخروج والعودة

يمكن أيضا للمقيم أو المواطن أن يقوم بالاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة الخاصة به إلكترونيا وذلك من خلال منصة أبشر للأفراد بسهولة ومن أجل القيام بالعملية قم باتباع الآتي:

أولا قم بالدخول على موقع منصة أبشر للأفراد.

ثانيا بتسجيل الدخول لحسابك الشخصي على المنصة.

ثالثا اختر خدمات الجوازات من الجانب الأيمن.

رابعا اختر منها الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة.

خامسا قم بكتابة رقم هوية صاحب العمل.

سادسا بكتابة رقم رخصة الإقامة.

سابعا اكتب تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة بك.

ثامنا قم باستخدام الرمز المرئي.

تاسعا بالضغط على استعلام.

عاشرا ستظهر لك كافة بيانات الخدمة والاستعلام الخاص بك.

بهذا يكون القارئ قد عرف كيفية أداء الخدمة بالصورة الصحيحة بشكل مباشر.