استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية التأمينات ، التأمينات الاجتماعية هي خدمة قامت بإطلاقها مؤسسة التأمينات الاجتماعية للأفراد المشتركين فيها وذلك باستخدام رَقَم الهُوِيَّة الوطنية إلكترونياً وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات التي يحتاج إليها الكثير من مستحقي هذا المعاش الشهري للتعرف على كل ما يخص معاشه الذي يحصل عليه وذلك بإتباع عدد من الخطوات التي تم وضعها من جهة التأمينات حتى يتمكن من عملية الاستعلام الإلكتروني صحيحة، وسوف نعرف على الكثير من التفاصيل فيما يلي من موقع ثقفني.

استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية التأمينات

لكي تتعرف على المستحقات المالية الخاصة بالتأمينات يجب أن يتم إتباع بعض الخطوات التي تتم من خلال الإنترنت، حيث يجب عمل كافة الخطوات التالية التي تتمثل في الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول والضغط عليها.

إدخال الاسم الرباعي الخاص بالمستخدم للخدمه.

تسجيل كلمة المرور الخاصة به في الخانة المخصصة له.

اختيار زر الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

النقر على أيقونة مستحقات التأمينات الاجتماعية.

سيتم انتقال المستعلم تلقائيا إلى صفحة أخرى يوجد بها نموذج عليه القيام بتعبئته.

على الشخص القيام بملء جميع البيانات المطلوبة الخاصة به.

النقر على أيقونة استعلام.

سيظهر للمستعلم كافة البيانات المطلوبة التي يريد الحصول عليها في الشاشة الموجودة أمامه.

خطوات الاستعلام عن معاش التأمينات برقم الإقامة

لكل مواطن سعودي يريد الاستعلام عن مستحقاته التأمينية الخاصة به برقم الإقامة عليه القيام بإتباع الخطوات التي سنقدمها لكم في السطور التالية التي قامت بوضعها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة

يتم الدخول المباشر على الصفحة الرئيسية التأمينات الاجتماعية.

سيظهر للشخص نموذج خاص بالسجل المدني.

القيام بتسجيل رقم السجل المدني الخاص به الذي يكون مكون من عشرة 10 أرقام.

اختيار أيقونة استعلام والضغط عليها.

سيظهر للشخص جميع المعلومات الخاصة به في حالة إذا كانت جميع البيانات التي تم تسجيلها صحيحة.

في حالة عدم ظهور أي معلومات خاصة بصاحب الطلب فذلك يدل على عدم أحقيته في الحصول على هذا المعاش المقدم من مؤسسه التأمينات الاجتماعية.

خطوات طباعة شهادة التأمينات برقم الهوية

لكل من يريد القيام بطباعة شهادة التأمينات الاجتماعية الخاصة به باستخدام رقم الهوية الوطنية لابد من اتباع الخطوات التي سنعرضها لكم في السطور التالية: