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عمر شويل - جدة متى يوم عرفة في السعودية 1443 – 2022 ، لم يعد يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة سوى أيام قليلة حيث بدأ العد التنازلي لاستقبال هذه الأيام المباركة في جميع أنحاء العالم ومنهم المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا العيد بهجة وفرحة على جميع المسلمين في جميع بلاد العالم، ونحن اليوم سوف ننقل الموعد المحدد ليوم عرفة هذا العام 1443 من خلال موقع ثقفني.

متى يوم عرفة في السعودية

قامت هيئة البحث الفلكية السعودية بالإعلان عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك بانه سيوافق يوم الجمعة الموافق التاسع 9 من شهر يوليو لعام 2022م الموافق العاشر 10 من شهر ذي الحجة لعام 1443 وهذا ما أقرته هيئه الفلك السعودية بأن عيد الأضحى أربعة أيام بالاختلاف مع عيد الفطر الذي يستمر لمده ثلاث أيام فقط، ويوم عرفة سوف يكون في تاريخ الثامن من شهر يوليو.

إجازة عيد الأضحى في السعودية

يختلف موعد الإحارة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى ووقفة عرفات والتي تختلف من قطاع لآخر فقد تبدأ إجازة عيد الأضحى قد تستمر الإجازة حسب تحديد كل مؤسسه والتي تصل إلى ستة 6 أيام كامله وستبدأ في يوم السابع 7 من شهر ذي الحجة وتنتهي في يوم الثالث عشر 13 من نفس الشهر من المؤكد بأنه سيتم تطبيق هذه الإجازة على بعض القطاعات السعودية ومنها قطاع التعليم المدارس والجامعات والمعاهد وجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات وقطاع البنوك بأنواعها.

وفي نهاية الإجازة الرسمية سيواصل جميع العاملين في هذه القطاعات عملهم في يوم الثالث عشر 13 من شهر يوليو لسنة 2022، ومن هنا يتبين أن يوم الجمعة الموافق الثامن 8 من شهر يوليو لعام 2022 والموافق التاسع من شهر ذي الحجة وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم السبت التاسع 9 من شهر يوليو.

ما هو يوم عرفة

يعد يوم عرفه من أهم وأكبر حدث ديني مرتبط بالمناسبات الدينية التي بدأ العد التنازلي لاستقباله وينتظره العالم الإسلامي أجمع ففي هذا اليوم المبارك يتوجه جميع الحجيج إلى الصعود على جبل عرفات في تزلل وتضرع طالبين من الله عز وجل أن يلبي جميع دعواتهم ويستجيب المولي عز وجل لهم ويقوموا بتأدية مناسك الحج طوال أيام العيد ويوجد بعض العادات والتقاليد التي يعتاد عليها المواطنين السعوديين ومنها القيام في أول أيام العيد بالذهاب لتأدية صلاة العيد فرحين مهللين وذلك بعد أن يقوم الصغار والكبار بارتداء الملابس الجديدة ويتطيبون ويذهبون للزيارات العائلية وتهنئة بعضهم البعض ابتهاجاً وتعظيما لهذا اليوم السعيد.