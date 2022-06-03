نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معد خصيصا لك 300 الف تمويل شخصي سريع بدون كفيل بعد الانخفاض الرهيب في الطلبات ولو كان لديك دين استعد لسداده في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مرحلة ما، قد يتملكك احتياج تمويل شخصي سريع وذهبت لأحد البنوك أو شركة ائتمانية لطلب دعم مالي بدون كفيل. ومع ذلك، تم رفض طلب التمويل الشخصي السريع الخاص بك وبقي لديك شك في سبب الرفض. تسبب الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن أزمة فيروس كورونا في انخفاض كبير في طلبات قروض المستهلكين. لهذا السبب، بدأت المؤسسات في الترويج بقوة لسلسلة من منتجات التمويل الرخيصة وسهلة الحصول عليها : القروض المعتمدة مسبقًا. يعتمد هذا النوع على وجود علاقة بينك وبين الشركة المالية أو البنك حيث تعرض عليك عرض تمويل سريع سواء بدون تحويل راتب أو بدون الكفيل ويختلف هذا حسب قوة رصيدك أو سجلك السابق معه. يعتبر هذا افضل تمويل شخصي سريع وفوري لأنه معد خصيصًا لك ولن تحتاج لإرسال الكثير من المستندات، بالطبع هذا منطقي. على الجانب الأخر تبدأ شركات التمويل الشخصي التابعة للبنوك بوضع خطط مشابهه إلى حد ما من أجل تسهيل حصول غير العملاء على تمويل. الميزة هنا أنه يمكن لك أن تطلب الدعم المالي الفوري لأي سبب لديك. على سبيل المثال، اذا كان عندك دين ستوفر لك تمويل لسداد المديونية وبدون كفيل أو حتى رغبتك في شراء السيارات. اذا كنت على وشك الزواج فلديها المنتج الخاص بالزفاف، اذا نفذ الراتب فلديهم سلفة سريعة لحين موعده القادم وهكذا. سنحاول توضيح الفرق بين المؤسسات المختلفة للتمويل والايجابيات والسلبيات وكيف تحصل على تمويل شخصي سريع بدون كفيل حسب ائتمانك الشخصي.

يمكن أن تساعدك هذه النصائح في العثور على تمويل شخصي مثالي لحالتك الخاصة

اعثر على تمويل شخصي سريع المناسب لك من خلال بعض النصائح المهمة التي لا غنى عنها في عملية الاقتراض.

التحقق العميق من السجل الائتماني تحقق من رصيدك، بعض المقرضين لديهم متطلبات ائتمانية أكثر صعوبة من غيرهم. إذا قمت بفحص تقريرك قبل البحث عن تمويل شخصي، فستكون لديك فكرة أفضل عن المقرضين الذين قد يوافقون عليك وما هي معدلات وشروط التمويل التي قد تكون مؤهلاً لها.

يمكن أن تطلب نسخ مجانية من تقرير الائتمان وابحث عن الأخطاء التي تؤدي إلى خفض درجاتك.

انظر إلى التمويل الشخصي لدى المقرضين عبر الإنترنت والبنوك والاتحادات الائتمانية. في حين أن من المغري الذهاب إلى البنك أو الاتحاد الائتماني الخاص بك أو اختيار أول مقرض عبر الإنترنت تجده، فإن التسوق ومقارنة الأسعار والشروط من ثلاثة إلى خمسة مقرضين مختلفين على الأقل يمكن أن يوفر لك كثير من المال على المدى الطويل.

بمجرد العثور على العديد من المقرضين الذين لديهم تمويل شخصي سريع يثير اهتمامك، اطلب عروض أسعار منهم حتى تتمكن من مقارنة خياراتك. يمكن عادةً القيام بذلك عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. عادةً ما يتضمن التقدم بطلب التأهيل المسبق استفسارًا ائتمانيًا بسيطًا، والذي لن يؤثر على ائتمانك.

يمكن بسهولة مقارنة معدلات كل تمويل شخصي سريع من مختلف المقرضين في مكان واحد، ولن يؤثر ذلك على درجة الائتمان.

يجب أن تختار تمويل شخصي سريع بدون كفيل متوافق مع الشريعة الإسلامية وتقريبًا كل بنوك المملكة تقدم هذا. إحدى العروض اللهمة التي يمكن أن تنظر إليها 200 ألف تمويل سريع بدون كفيل داخل السعودية.

بينما تختلف متطلبات التمويل الشخصي السريع حسب المُقرض ستحتاج عادةً لتوفير المستندات التالية لقبولك:

كما نعلم أن هناك الألاف ممن يقدمون تمويل شخصي سريع بالمملكة ولكن كل بنك أو شركة تختلف في شروطها. هذه قائمة بأكثر المستندات المطلوبة من المواطنين لدي المقرضين.

نموذج تمويل شخصي هو وثيقة رسمية ستحتاج إلى تقديمها تحتوى على معلومات شخصية أساسية. تحتوى على أشياء مثل اسمك وتاريخ ميلادك، بالإضافة إلى التفاصيل المالية مثل دخلك الشهري وتكاليف السكن. بينما يقدم معظم المقرضين تطبيقات عبر الإنترنت، يمنحك البعض خيار التقديم عبر الهاتف أو شخصيًا.

إثبات الهوية: ستحتاج لمشاركة الهوية الوطنية لإثبات أنك تبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل وأنك مواطن سعودي. عادة ما يتم قبول رخصة القيادة أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو شهادة الجنسية أو الهوية العسكرية أو أي هوية اتحادية أو حكومية أخرى.

التحقق من القطاع الوظيفي والدخل: يريد المقرضون إثباتًا على قدرتك على تسديد ما تقترضه. لذلك، سيطلبون منك غالبًا تقديم المستندات التي تُظهر تاريخ التوظيف والأرباح الحالية. قد يشمل ذلك إيصالات الدفع والنماذج الضريبية وكشوف الحسابات المصرفية.

إثبات العنوان: تبحث معظم منصات الإقراض عن حالة معيشية مستقرة. لإثبات ذلك، قد يتعين تقديم إثبات عنوانك، مثل فاتورة مرافق حديثة.

كما أن التطبيقات الحديثة التي تستخدم التقنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحليل وضعك لاعطاءك تمويل شخصي سريع يتوافق مع أوضاعك. يمكن تجربة الاقتراض من هذه الشركات واستلاف تمويل سريع 300 ألف ريال سهل من خلال منصة مشهود لها بالتعامل الجيد مع عملاءها.

بمجرد أن تكون مستعدًا لتقديم طلب للحصول على قرض سريع، اتبع الخطوات التالية:

حدد المبلغ الذي تريد اقتراضه. أولاً، حدد مبلغ تمويل شخصي سريع مثالي. قد يكون هذا 2000 أو 10000 ريال. كل هذا يتوقف على ما تخطط للقيام به بأموال تمويلك. بشكل عام، من الأفضل أخذ سلفة ما تحتاجه بالفعل فقط.

بعد تأهيلك المسبق قارن العروض والأسعار والمعدلات السنوية والشروط ولذلك فهو طريقة ممتازة لمقارنة الخيارات.

اجمع المستندات وقدم طلبًا. عندما تقرر الحصول على تمويل شخصي سريع بدون كفيل، اجمع الأوراق التي ستحتاجها للتقديم. بعد ذلك، تابع عملية التقديم الرسمية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف أو شخصيًا. تأكد من إعادة التحقق من نموذج التمويل والبحث عن الأخطاء التي يمكن أن تسبب التأخير.

الانتظار للموافقة عليها. الآن، سوف تحتاج إلى الانتظار حتى يقوم المُقرض بمراجعة التمويل واتخاذ قرار. اعتمادًا على المُقرض، قد تكتشف ما إذا كان قد تم قبولك على الفور أو في غضون ساعات أو أيام قليلة. عند القبول، يجب أن تتلقى اتفاقية تحدد أحكام القرض الشخصي. ستوقع اتفاقية تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب اذا كنت مؤهل لذلك.

بعد ذلك، ستتلقى إيداع فوري في حساب بمبلغ تمويل شخصي سريع والذي تأهلت له. هذه العملية يمكن أن تستغرق من يوم أو يومين عمل إلى عدة أسابيع. لكن، بعض المقرضين يقدمون قرض سريع بقيمة 500 الف في خلال عدة ساعات. ولنكن صريحين، ليس الجميع مؤهل لهذه المزايا التمويلية والتي تعتمد على الأوضاع الشخصية والمالية.

يمكن أن تفكر في أشياء أخرى اذا تأكدت أن استفادتك من تمويل شخصي سريع بدون كفيل هي الخيار الأنسب

اذا كنت تبحث عن تمويل شخصي سريع وتأكدت أنه ليس الخيار الأفضل بالنسبة لك فهذا المزيد من حلول مالية للأفراد بديلة.

تمويل ملكية المنازل أو خط ائتمان حقوق الملكية العقارية ما يعرف بالمصطلح الإنجليزي له (HELOC) – تتميز قروض الأسهم العقارية وخطوط الائتمان بالمرونة، بحيث يمكن لأصحاب المنازل استخدامها لتغطية أي نفقات تقريبًا. ونظرًا لأن هذه المنتجات مضمونة في منزلك، فقد تحصل على معدل فائدة أقل مما لو كنت تحصل على تمويل بدون كفيل لا يتطلب ضمانات. ولكن إذا لم تكن قادرًا على سداد مدفوعاتك، فيمكن للمقرض أن يأخذك إلى منزلك.

بطاقة الائتمان – تتوفر أنواع مختلفة من بطاقات الائتمان، بما في ذلك تلك التي تأتي مع نسبة سنوية تمهيدية بنسبة 0٪ على عمليات الشراء أو تحويلات الرصيد لفترة زمنية معينة (ستحتاج عادةً إلى ائتمان جيد للتأهل). إذا اخترت بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد بنسبة 0٪، فتأكد من أنك ستتمكن من سداد الرصيد قبل انتهاء الفترة الترويجية وإعادة تعيين معدل الفائدة إلى معدل الفائدة السنوية الأعلى.

إذا كنت بحاجة إلى تمويل شخصي سريع صغير من النقود لتغطية النفقات المفاجئة. تقدم بعض الاتحادات الائتمانية كبنك التنمية تمويل يصل إلى 60 الف ريال مع شروط من شهر إلى 5 سنوات. لاحظ أنك ستحتاج إلى أن تكون عضوًا في اتحاد ائتماني للاستفادة من هذا الخيار.

بعض منصات الإقراض تقدم موقع تمويل شخصي عليه أخر العروض. من أجل تحقيق أهدافك يمكن أن تلقي نظرة على خيارات التمويل الشخصي بدون كفيل منها وتقرر احتياجاتك. يجب أن تلجأ الى تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب عندما تواجه أعباء فقط لا تستطيع مواجهتها وحدك، تذكر هذا.