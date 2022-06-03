نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل تكليف الحج وزارة الصحة 1443 من وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكليف الحج وزارة الصحة 1443 يهتم الكثير من الأشخاص المقبلين على أداء مناسك الحج في المملكة العربية السعودية هذا العام على التعرف على تفاصيل تكليف الحج وزارة الصحة 1443، حيث يعد تكليف الحج هو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت بهدف الحفاظ على السلامة الصحية لضيوف الرحمن أثناء أداء لمناسك الحج 1443، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على تكليف الحج وزارة الصحة 1443 والتعرف على شروط التسجيل في تكليف الحج والطريقة المتبعة في تقديم الطلب مع الإضاءة على الاختصاصات الطبية التي أعلنت وزارة الصحة عن حاجتها لها خلال موسم الحج.

شروط التسجيل في تكليف الحج وزارة الصحة 1443

وقد أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن ضرورة توافر مجموعةً من الشروط لدى الكوادر الطبية الراغبة لكي يتم المشاركة في مبادرة تكليف الحج والمشاركة في تقديم الخدمات الصحية أثناء موسم الحج الذي ستستضيفه المملكة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي.

من الضروري أن يكون اختصاص المتقدم متوافقًا مع أحد الاختصاصات المطلوبة والمعلن عنها من قبل وزارة الصحة السعودية رسميا.

بالإضافة إلى أن تكون بطاقة التصنيف المهني الخاصة بالشخص المتقدم سارية المفعول.

كما يجب حصول المتقدم من خارج الوزارة على وثيقة موافقة من المركز الصحي الذي يعمل به.

كيفية التسجيل في تكليف الحج 1443 وزارة الصحة

ويمكن أن يتم التسهيل إلكترونيا في مبادرة تكليف الحج وزارة الصحة السعودية هذا العام من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الذهاب إلى رابط تكليف الحج وزارة الصحة 1443.

بعد ذلك يتم اختيار نوع العقد المرغوب به مع وزارة الصحة السعودية.

بعد ذلك يتم اختيار تعبئة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اختيار نوع العقد موظف في الوزارة يجب إدخال: اسم المستخدم، وكلمة السر.

عقب إدخال كافة البيانات يتم الضغط على مربع “تسجيل الدخول”.

ومن ثم متابعة الخطوات بناء على التسلسل الذي يطلبه الموقع.

يتم رفع الملفات المطلوبة بشكل إلكتروني.

ومن ثم الضغط على مربع إرسال الطلب بعد مراجعة البيانات.

يتم مراجعة حالة الطلب بعد 5 أيام، وهو الوقت الذي تستغرقه وزارة الصحة السعودية لدراسة الطلب وإرسال الرد.

رابط التسجيل في حملات الحج المجانية في السعودية 1443 على موقع الراجحي alrajhihaj || الشروط اللازمة وطريقة التسجيل

التخصصات المطلوبة من قبل وزارة الصحة تكليف الحج 1443

اختصاص طبيب عناية مركزة.

اختصاص استشاري طب أخصائي العناية المركزة.

اختصاص طبيب مقيم في وحدة العناية المركزة.

اختصاص طبيب رئيس أول لوحدة العناية المركزة.

اختصاص طبيب علاج نفسي.

اختصاص تمريض للعمل في وحدة العناية المركزة.