متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر يونيو 2022 ، ينتظر فئات عديدة من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد نزول حساب المواطن كل شهر، حيث أن هذا الدعم أمر هام بالنسبة لهم فهو برنامج مخصص لإعطاء المواطنين الدعم المادي اللازم لإعانتهم على المعيشة، فهو عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه من كل شهر، وفيما يلي سوف نتعرف على التاريخ الجديد الذي سوف ينزل فيه الدعم خلال الأيام القادمة.

متى ينزل حساب المواطن هذا الشهر

يتم نزول المبلغ المالي المحدد من برنامج حساب المواطن لمستحقيه في يوم العاشر 10 من كل شهر ميلادي، ولكن في المعاد إذا وافق هذا التاريخ إجازة رسمية في البلاد سوف يتم تأجيل موعد صرف الدفعة الجديدة يوم أو يومين حسب تحديد المسؤولين عن البرنامج، وهذا الشهر يوافق تاريخ 10 يوم جمعة لذلك فإن تاريخ نزول حساب المواطن سيكون في يوم 12/6/2022.

شروط التسجيل في حساب المواطن

من الخدمات الإلكترونية المميزة التي يرغب الكثير من المواطنين السعوديين الاستفادة منها هي برنامج دعم حساب المواطن الذي لابد من إنشاء حساب خاص بأي فرد يريد التسجيل فيه وقد تم إطلاق هذا البرنامج حرصا من المملكة على الوقوف بجانب أبناءها وتوفير حياة معيشية كريمة وميسرة لهم وأيضاً لتحسين مستوى المعيشة الاقتصادية له حتى تحمل العبء عن كاهل المواطن السعودي وقد حدد المسؤولين عن البرنامج بعض الفئات المستهدفة المستحقة للحصول عليه وذلك في هيئة مبالغ مالية شهرية وقد قام البرنامج بوضع عدد من الشروط لكل من يريد التسجيل فيه أن يقوم بتوفيرها

أولاً يجب أن يكون صاحب الطلب حاصل على الجنسية السعودية.

في حالة إذا كان متزوج وتعمل زوجته فعليه إثبات المبلغ الشهري الذي تتقاضاه.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به عن عشرون 20 ألف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم بالطلب مقيم إقامة دائمة بالمملكة.

أن يكون يمتلك حساب بنكي خاص به حتى يتم تحويل المبلغ المالي المستحق له على هذا الحساب.

تسجيل رقم الحساب البنكي الخاص به.

إحضار صوره من بطاقه الهوية الوطنية الخاصة به

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يوجد بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها كل من يرغب في السجيل في حساب المواطن والحصول على هذا الدعم المادي، وتتمثل في الخطوات التالية: