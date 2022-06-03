نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة رابط التسجيل في الحج 2022 داخل السعودية الشروط والموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة رابط التسجيل في الحج 2022 داخل السعودية الشروط والموعد ، موسم حج 2022 م 1443 هـ ، تفصلنا أيام عن تاريخ فتح وزارة الحج والعمرة السعودية باب استقبال طلبات حج 2022 إلكترونيًا ، وأعلنت الوزارة عن خطوات تقديم الطلبات وأسعار الحج لملايين المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون زيارة البيت المقدس. وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني .

موعد الفتح الإلكتروني للتسجيل في الحج 2022

كما كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن طرح 3 باقات لموسم حج هذا العام 1443 هـ ، تزامناً مع إتاحة التسجيل لحجاج الداخل ، ابتداءً من اليوم الجمعة ، ولمدة 9 أيام ، فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة.

اشترطت الحج والعمرة ووافقت وزارة الحج والعمرة على ثلاث باقات خدمات فقط ، واعتمدت اسمها كالتالي: “باقة الأبراج” وسعرها 14737.83 ريال للحاج قبل إضافة الضريبة المضافة

والباقة الثانية هي الباقة. “باقة التخييم المطورة” وسعرها 13043.99 ريال للحاج قبل إضافة الضريبة المضافة

والباقة الثالثة ضيافة “باقة التخييم غير المطورة” وسعرها 10238.57 ريال للحاج قبل إضافة الضريبة المضافة.

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب استقبال طلبات الحج في الثالث من ذي القعدة الموافق للتقويم الميلادي 13 حزيران 2022 وهذا يوافق الأحد ويستمر لمدة 10 أيام. .

وزارة الحج والعمرة رابط التسجيل

أطلقت وزارة الحج والعمرة رابطًا إلكترونيًا لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج من داخل أراضي المملكة العربية السعودية ورابط التسجيل ويمكنك من خلال الرابط الاطلاع على جميع الشروط وطريقة التسجيل من خلال التطبيق هي كالتالي :

ادخل إلى منصة أبشر واختر الأفراد.

أدخل بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

اضغط على كلمة “E-Inquiry” واختر “Passports”.

انقر على كلمة استفسار عام واستفسر عن الأهلية لأداء فريضة الحج.

أدخل البيانات من رقم الهوية ورمز التحقق ، ثم انقر فوق مربع العرض.

الاطلاع على جميع حالات تصاريح الحج.

شروط التسجيل في الحج 2022

1 – أن يكون عمر الراغب في أداء فريضة الحج ما بين 18 و 65 سنة.

2- ان يكون قد تم تطعيمه بلقاح كورونا وغير مصاب بأي مرض مزمن.

3- الإقامة داخل المملكة العربية السعودية ولم يسبق له الحج منذ خمس سنوات.

4 – التسجيل فردي من خلال رابط التسجيل.

5- يحق للمرأة أن تسجل بدون محرم مع مجموعة من النساء.

6 – الاستفسار عن التصاريح عبر أبشر يمكنك الاستعلام عن حجز تصريح باستخدام رقم الهوية عبر منصة أبشر.

تطبيق أبشر هو نظام إلكتروني سعودي يسمح للمواطنين والمقيمين بإجراء معاملاتهم الخاصة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

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