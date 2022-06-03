تمويل سلفة السريع في دقائق معدودة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي ورابط التقديم

في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد وخاصة المملكة العربية السعودية، تزداد عمليات البحث بشكل تلقائي حول تمويلات سريعة في دقائق معدودة، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية العديد من التمويلات السريعة، ومن ضمنها التمويل الشخصي الذي تصل قيمته بحد أقصى إلى 5000 ريال سعودي، وبمجرد أن يحصل عليه الشخص المستفيد يمكن الاستفادة من كافة المميزات التي تعرضها المنصة، ومن هذه المميزات الحصول على التمويل دون حاجة إلى تحويل راتب أو كفيل، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعين عبر هذا المقال شروط التقديم مواعيد الاستحقاق ورابط التقديم وكيفيه التقديم بالخطوات.

منصة سلفة الإلكترونية:

تواكباً مع التطور التكنولوجي والتقنية الحديثة، أصبحت منصة سلفة الإلكترونية ممتدة بهذه التقنية عالية الجودة “تقنية مالية” حيث تمنح قرض سريع في أقل من دقائق معدودة يمكن الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي منصة سلفة أهم مميزات التمويل شخصي من منصة سلفة الإلكترونية ولكي يتمكن الفرد من الاستفادة من تمويل سلفة يجب توافر بعض الشروط لدى الأشخاص المستفيدين.

مزايا التمويل من سلفة:

متوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة

فترات سداد ميسرة ومجدولة

هامش ربح تنافسي

إیداع سریع

شروط التمويل في سلفة:

أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة أن يكون عمر المتقدم بين 23 و60 عاماً، ومكتمل الأهلية أن يكون المتقدم على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر موظفي القطاع الخاص الحد الأدنى للراتب الشهري 5,000 ریال سعودي

مواعيد الاستحقاق:

اوضحت منصة سلفة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر عن مواعيد الاستحقاق التي يقوم العميل من خلالها بسداد التمويل على دفعات شهرية متساوية، ويتم اختيار المدة حسب ما يتوافق مع متقدم الطلب حيث تصل فترة السداد إلى 6 أشهر، ويتم إصدار الفاتورة المستحقة يوم 28 من كل شهر، وذلك في حالة الموافقة على طلب التمويل بعد يوم 25 من الشهر الجاري.

كيف التسجيل والتقديم للحصول على التمويل: