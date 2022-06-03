وزارة الحج والعمرة أفضل شركات وأسعار حملات الحج ١٤٤٣رابط تسجيل حجاج الداخل haj.gov.sa

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عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة أفضل شركات وأسعار حملات الحج ١٤٤٣ لحجاج الداخل haj.gov.sa تُعلن الوزارة عن بدأ تفعيل رابط تسجيل حجاج الداخل 2022 من خلال أفضل شركات حملات الحج للعام الحالي، وأتاحت وزارة الحج إمكانية التسجيل على تطبيق اعتمرنا على رابط موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني localhaj.haj.gov.sa، ليتم بعد ذلك اختيار الفائزين بالحج عن طريق نظام القرعة الإلكترونية، التي قامت عدد من شركات السياحة الداخلية بالمملكة بطرحها، والتي يتم تحديدها سب المستويات الاجتماعية للحجاج، وذلك للحجز في أحد الخدمات المتاحة لضيافات الأبراج أو المخيمات، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة بفتح باب التسجيل الإلكتروني في الحج لحجاج الداخل الجمعة 4 ذي القعدة 1443، وقامت الوزارة بتفعيل رابط التسجيل الإلكتروني، كما بدأ المستخدمين الاستعلام عن أسعار باقات الحج لموسم الحج الجديد.

وزارة الحج والعمرة أفضل شركات وأسعار حملات الحج ١٤٤٣ رابط تسجيل حجاج الداخل