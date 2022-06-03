نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الحج 2022 موعد وشروط حج 1443 المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الحج 2022 موعد وشروط حج 1443، تفصلنا أيام قليلة ويبدأ موسم الحج حيث أعلنة وزارة الحج والعمرة مساء أمس؛ فتح بوابة التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، ووضحت خطوات تسجيل حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني، كما نشرت وزارة الحج والعمرة شروط الحج لعام 2022 / 1443 ونوهت علي الراغبين في التسجيل ضرورة استيفاء شروط الحج، نتناول كافة تفاصيل رابط تسجيل الحج 2022 لحجاج الداخل كما ننشر شروط الحج 1443.

رابط تسجيل الحج 2022 لحجاج الداخل

كشفت وزارة الحج والعمرة موعد تسجيل حجاج الداخل لحج 1443 وأكدت أن التسجيل متاح من يوم الجمعة 3 يونيو 2022 ولمدة 9 أيام ، ويتم الموافقة والقبول علي طلب التسجيل لأولوية المسجل أولاً، ويتم التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل علي النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل.

تدوين معلومات الفرد الراغب في التسجيل.

ثم انقر لقبول الشروط والأحكام.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالحاج.

اختر خدمات إضافية.

قم بالموافقة علي الشروط والأحكام.

التأكد من صحة البيانات بمراجعتها.

قم بطباعة الحجز وإتمام عملية الدفع خلال 24 ساعة.

الآن انتظر إصدار التصريح الخاص بك.

شروط الحج 2022 لحجاج الداخل

وضعت وزارة الحج والعمرة شروط خاصة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وكذلك المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج 1443، ومن اهم الشروط التالي:

أن يكون عمر الراغب في أداء فريضة الحج ما بين 18 و 65 سنة. أن يتلقى الفرد لقاح كورونا وغير مصاب بأي مرض مزمن. الإقامة في المملكة العربية السعودية والحاج لم يسبق له الحج منذ خمس سنوات. التسجيل فردي عن طريق رابط المسار الإلكتروني وزارة الحج والعمرة. يحق للمرأة أن تسجل في جماعة نسائية بدون محرم. طلب تصريح عبر أبشر يمكنك التعرف على حجز تصريح باستخدام رقم التعريف عبر منصة أبشر.

شروط استخراج تصريح الحج 1443 لحجاج الداخل

وضعت وزارة الحج شروط الحصول علي تصريح الحج لمن يرغب في حج بيت الله الحرام، وأشارت أن هذه الشروط تضاف إلى الشروط الأساسية التي سبق أن حددتها الوزارة في صفحتها الرسمية:

أن الأفراد لم يشاركوا في فريضة الحج في السنوات الخمس الماضية.

عدم تسليم تصريح الحج إلى شخص آخر ، وفي هذه الحالة سيتم إلغاء التصريح نهائيًا.

في حالة فقدان الترخيص أو تلفه ، سيتم الإبلاغ عنه في أقرب وقت ممكن.

رابط استخراج تصريح الحج 2022

قدمت الحكومة السعودية الإصدار الإلكتروني لتصريح الحج لهذا العام 1443 لمنع الازدحام وتقليل انتشار الوباء، ويجب اتباع الخطوات التالية للحصول على تصريح الحج الكترونيًا:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

يجب على مقدم الطلب كتابة الاسم وكلمة المرور.

قبل كل شيء إذا كنت تستخدم منصة أبشر لأول مرة ؛ يجب عليك إنشاء حساب جديد.

ثم اختيار خدمة تصاريح الحج.

ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة من (تاريخ الميلاد – الرقم المدني) بشكل صحيح ثم الضغط على إصدار تصريح للحج.

أخيرًا اطبع تصريح الحج من خلال منصة أبشر.

وضحنا من خلال السطور السابقة رابط تسجيل الحج 2022 لحجاج الداخل، كما بينا شروط الحج 1443.