حساب المواطن إيداع الدفعة 55 ca.gov.sa بالسعودية 1443

بعد إعلان نتائج الأهلية للدفعة 55 شهر يونيو 2022 بالمملكة العربية السعودية أعلن حساب المواطن إيداع الدفعة 55 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي تويتر أنه باقي 7 أيام فقط على صرف الدورة 55 لمكتملي الشروط وأهلية الاستحقاق للدعم وأوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة 55 وشروط الأهلية والذي سيتم صرفه لمستحقيه يوم الخميس الموافق 10 من شهرذي القعدة 1443هـ الموافق09 يونيو 2022م، والجدير بالذكر أنه وفق إحصاءات حساب المواطن أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج حتى الدورة ال 54 تقدر بحوالي 118 مليار ريال سعودي حتى الآن.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن إيداع الدفعة 55ca.gov.sa شهر يونيو 2022 بالسعودية

وللاستعلام عن موعد مستحقات حساب المواطن برقم الهوية الوطنية للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن.

كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.

ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.

في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 55 لحساب المواطن.

شروط استحقاق صرف دعم حساب مواطن بالمملكة

وعن شروط وأهلية استحقاق دعم حساب مواطن بالمملكة العربية السعودية وفق مستجدات 1443هـ، نذكرها بالترتيب التالي:

شرط أن يكون المواطن حامل للجنسية السعودية.

استحقاق الدعم للمرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي.

كذلك الدعم للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة.

استحقاق الدعم للمواطن السعودي من ذوي الإعاقة التي لا تمكنه من العمل.

كما يجب أن يكون المواطن من المقيمين على أراضي المملكة إقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج أراضيها أكثر من 90يوم.

وجوب توافق البيانات المقدمة من قبل المستفيد، مع بيانات الجهة التي لها علاقة بالمستفيد.

ألا يكون المستفيد داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

أيضًا ألا يكون للمستفيد جهة دعم أخرى تابعة لمنظمة ما.

في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

رابط تقديم طلبات الاعتراض إلكترونيًا برنامج حساب الموطن السعودية 1443

ولمستحقي الدعم مستوفي شروط الأهلية ومكتملي الطلبات بإمكانهم تقديم الإعتراض عن مستحقات دفعات حساب المواطن بالخطوات التالية: