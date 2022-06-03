كيفية استخراج تصريح حج للسعوديين وطرق التواصل مع وزارة الحج والعمرة

يبحث الكثير من المواطنين بداخل المملكة والمقيمين عن كيفية استخراج تصاريح الحج لهذا العام حيث اعلنت وزارة الحج الخميس الموافق 31 مايو 2018، بفتح باب التسجيل أمام الراغبين في أداء مناسك العمرة للعام الهجري 1439هـ، وذلك للمواطنين والمواطنات المقيمين بالمملكة،وسوف نوضح بداخل المقال كيفية استخراج تصاريح الج بالخطوات ورابط وزارة الحج وكذلك طرق التواصل مع وزارة الحج، واعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن استقبال الطلبات الخاصة بالحج لهذا العام سواء للمواطنين أو المقيمين بالمملكة، ولكن لابد من توافر الشروط المُعلن عنها من قبلها، لذا بدأ التساؤل حول رابط وطريقة استخراج تصريح حج للسعوديين 1443 فهي تعمل على توفير جميع الوسائل التي تُساهم في تقديم يد العون للجميع لكي يتمكون من أداء فريضة الحج لعام 2022،وبعد ان يتم التقديم لاستخراج التصاريح والتقديم على الحج تصل رساله هاتف جوال إلى المتقدمين لاداء حج الداخل بالمهلة المحددة لهم لدفع الرسوم المطلوبة وعليهم الالتزام باداء هذه الرسوم في المهلة المحددة، ونوهت وزارة الحج السعودية عن توافر ثلاثة انواع للحج في المسار الالكترونى يختار منها الحاج هى (الحج العام – حج منخفض التكلفة – حج ميسر) ويعتبر برنامج المسار الالكترونى هو الطريقة الوحيدة لحجز خدمات حجاج الداخل هذا العام.

كيفية استخراج تصريح حج للسعوديين :

ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة.

ثم تقوم بالانتقال إلى الخدمات ثم النقرعلى ابدأ الخدمة ثم اضغط على طلب الحجز.

ثم تقوم بتحديد السكن والمدينة وجميع التفاصيل المطلوبة.

ثم عليك بالاطلاع على جميع حملات الحج ثم اختر ما يُناسبك.

ثم تقوم بالنقرعلى حجز البرنامج ثم أكتب رقم الهوية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم.

ثم تقوم بسداد ثمن الفاتورة ثم أطلع على الشروط ثم تأكد من صحة جميع البيانات.

ثم عليك بالضغط على خانة تأكيد استخراج التصريح.

طرق المختلفة للتواصل مع وزارة الحج والعمرة:

حتى تتمكن من التواصل مع الوزارة للاستفسار عن أي أمر يتعلق بحملات الحج وغيرها من التفاصيل لابد من اتباع الطرق الآتية: