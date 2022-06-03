بدء تسجيل حجاج الداخل عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني 1443 localhaj

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن بدء تلقي طلبات تسجيل حجاج الداخل من خلال تطبيق اعتمرنا والذي تم تجهيزه من أجل استقبال طلبات المواطنين والمقيمين داخل المملكة والراغبين في أداء الفريضة في موسم الحج 1443 والذي بدأ العد التنازلي له، وأعلنت الوزارة بأن التسجيل أصبح متاح بداية من اليوم ويمكن لجميع سكان المملكة الدخول على التطبيق أو المنصة الخاصة بالوزارة وتسجيل البيانات، وتعد تلك الخدمة متوفرة للمواطنين والمقيمين فقط وليس الأجانب من الدول الأخرى، كما تم الإعلان عن عدة باقات لكي يقوم كل شخص بالاشتراك في الباقة التي تناسبه.

تسجيل حجاج الداخل عبر تطبيق اعتمرنا

ويعد التسجيل في الحج هو النظام الذي تم اعتماده من قبل الحكومة السعودية ويتم تطبيقه في كل عام، ويقوم دائما عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالتسجيل في المنصة الإلكترونية، ويتم الاختيار بنظام القرعة الإلكترونية التي تتم على كل من توافر بهم شروط الحج، وبعد ذلك يتم الإعلان عن النتائج من خلال التطبيق والمنصة الإلكترونية، وذلك حتى يقوم المقبولين باستكمال باقي الإجراءات المتبقية قبل بداية موسم الحج.

شروط التقديم في موسم الحج 1443

كما تم الإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم من أجل أن يتم قبول طلبه ويتم إضافة اسمه إلى الأسماء التي تخضع إلى القرعة، ولذلك فيجب قبل أن تقوم بالتسجيل أن تتأكد من توافر الشروط التي تم الإعلان عنها بك، وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم من المواطنين أو المقيمين.

ألا يتجاوز عمره 65 عاماً.

اكتمال التحصين عبر تطبيق توكلنا.

تكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج من قبل.

خطوات التسجيل في الحج عبر تطبيق اعتمرنا

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة أن التسجيل في الحج يتم بشكل إلكتروني وذلك حتى يتم التسهيل على المتقدمين، حيث كل ما يلزم للتقديم هو توفر خدمة الإنترنت وتثبيت تطبيق “اعتمرنا” على جوالك، والذي تم تخصيصه من قبل الوزارة للتقديم كافة الخدمات الخاصة بالعمرة والحج، وخطوات التسجيل كالآتي: