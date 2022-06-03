شروط وخطوات التسجيل في الحج الميسر الكويت 2022

شروط التسجيل في الحج الميسر الكويت قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت بتخصيص موقع رسمي للتسجيل على الحج الميسر في الكويت وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في الشخص حتَّى يتم تسجيله في الحج، وقد أعلنت الوزارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنَّها سوف تبدأ استقبال الطلبات بشكل إلكتروني ولا بدَّ من القول إنَّ التسجيل سوف يستمر حتَّى تاريخ 3 من شهر حزيران يونبو من عام 2022م وهو ما سوف يوافق يوم 4 من شهر ذي القعدة من عام 1443هـ، كما يمكن التعرف علي شروط وطريقة التسجيل في حج 2022 و ما هي طريقة الحصول على تصريح الحج.

شروط التسجيل في الحج الميسر الكويت 2022

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر بالشخص حتَّى يتم قبول طلبه بالتسجيل في الحج الميسر الكويت لعام 1443/2022، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون الشخص المقدم للتسجيل في الحج الميسر الكويت من المواطنين الكويتيين حصرا. ثم يجب ألَّا يكون قد سبق وأدَّى فريضة الحج في حياته. يجب ألَّا يقل عمر الشخص عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة. ثم يجب أن يكون الشخص المتقدم محصنًا من فيروس كورونا. يجب أن يطلع المتقدم على كافة شروط الحج التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في الحج الميسر الكويت 2022

يتمّ التسجيل في الحج الميسر في دولة الكويت للأشخاص الذي تنطبق عليهم شروط التسجيل الموضوعة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت من خلال هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت الرسمي على الإنترنت. ثم الدخول إلى “تسجيل جديد للحج”. القيام بالاختيار بين الخيارين: السفر مع مرافقين، السفر بدون مرافقين. ثم الضغط على استمرار التسجيل. القيام بتعبئة كافة البيانات الخاصة بالحاج، والبيانات التي يطلبها الموقع. ثم القيام باختيار بين التحصين ضد كورونا أو عدم التحصين. القيام باختيار بين سبق لي الحج أو لم يسبق لي الحج. ثم القيام بإضافة رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة. القيام باتباع التعليمات لكي يستكمل الحاج عملية التسجيل.

كيفية الاستعلام عن التسجيل في الحج الميسر الكويت

الذهاب إلى بوابة الحج الكويتية. ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن التسجيل. القيام بإضافة الرقم المدني. ثم القيام بكتابة الرقم المسلسل. الضغط على خيار “الاستعلام”.

حملات الحج الميسر الكويت 2022

إن الحملات الآتية هي الحملات الخاصة بالحج الميسر في الكويت، حملة تركي هزاع العفاسي والتي تبلغ تكلفة هذه الحملة 1650 دينار كويتي، حملة عبد الرحمن عوده الجلاسي والتالي تبلغ تكلفة هذه الحملة 1690 دينار كويتي، حملة محمد قاسم الصراف والتي تبلغ تكلفة هذه الحملة 1750 دينار كويتي.