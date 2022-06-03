شروط دعم الأسر المنتجة 50 ألف ريال والمستندات والإجراءات المطلوبة

قام بنك التنمية الاجتماعية والمعروف أنه من أفضل البنوك التي تقدم تمويلات وقروض شخصية لجميع أفراد المجتمع الوطني السعودي، كما أنها تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التمويلية التي تهدف إلى نمو أسرة لا ينقصها شئ ويفضل أن تأخذ التمويل المناسب لك وفق بعض احتياجاتك الخاصة، فيمكنك أن تحصل على تمويلك الشخصي من خلال بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة، ويتم تقديم عدة تمويلات متنوعة بشروط لكل منهما مختلفة عن الأخر، ويوجد تمويل سيارة بسعر مناسب لمن يرغب بالعمل الحر، فالبنك يقوم بتوفير تمويلات للموظفين والعاطلين عن العمل والمتقاعدين وأيضا للأسر المنتجة.

تمويل بنك التنمية الاجتماعية

يعطي بنك التنمية التمويل الاجتماعي والذي ينقسم إلى عدة تمويلات متفرقة، منها تمويل الأسرة، وتمويل الترميم، طريقة الحصول على شهادة الأسر المنتجة، وتمويل آهل، وتمويل كنف، وتمويل الزواج ولكلا منهما متطلبات وشروط معلن عنها في البنك حتى يتم الحصول عل ما تبحث عنه بدون تعب أو تعقيدات، ووفق احتياجاتك سوف تحصل على تمويلك في أسرع وقت، والتمويل الأنسب لك بأقل راتب كما أن هناك تمويل العاطلين عن العمل ويبحثون عن فرصة للعمل الحر فقد وفر لهم البنك تمويل بمبلغ مالي يناسب فتح عمل حر خاص بهم للحصول على دخل شهري يصلح للحياة، وأيضاً هناك برامج وخدمات كحافز لك من خلال البنك لتحسين المستوى المادي والمعنوي لك ولجميع أفراد أسرتك.

تمويل الأسر المنتجة

وفر لك البنك تمويل للأسر المنتجة بمبلغ مالي يصل إلى 50 ألف ريال ويكون مقدم لك كدعم مسترد حتى تقم بعملك الحر وزيادة الإنتاج، ويستمر هذا التمويل بفترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات، دعم ريف للعاطلين عن العمل، وسوف تقم بالسداد شهريا، ويهدف جميع المواطنين والمواطنات الذين يمتلكون مهنة حرفية أو يدوية ويريدون أن يحصلوا على فرصة لتنمية تلك المهنة والحصول على العمل الجيد، وهناك شروط يجب أن تقم بتوفيرها حتى تحصل على التمويل سريعا.

شروط تمويل الأسر المنتجة

أن يكون المتقدم مواطن سعودي أو موطنة سعودية.

تقديم شهادة الأسر المنتجة.

وثيقة العمل الحر.

لا يقل العمر عن 25 عاما.

لا يتخطى سن المتقدم عن 65 عاما.

لا يكون هناك أي سجل تجاري.

إذا كان المتقدم يحصل على دخل شهري فيجب أن لا يتخطى 10 ألف ريال.

طريقة الحصول على التمويل

من خلال بنك التنمية الاجتماعية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل الأسر المنتجة، مع إثبات السكن حتى يوافق البنك على تمويل الأسر المنتجة، وصورة من الهوية ورقم الآيبان وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر والعنوان وإثباته كما ذكرنا، وسوف تحصل على التمويل من قبل البنك، كما يمكنك الاتصال على رقم البنك الموحد 920033309 من الأحد إلى الخميس.