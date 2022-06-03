مساعدة علاج على نفقة الدولة وآلية الطلب من الديوان الملكي السعودي للمواطن

يقدم الديوان الملكي السعودي بالمملكة العربية السعودية دعم ومساعدة للعديد من المواطنين وتتلخص تلك المساعدات لمواطنين المملكة في علاج على نفقة الدولة وذلك بناء على توجيهات الملك سلمان حيث كثر البحث مؤخراً من الجميع عن طريقة التقدم على طلب مساعدة علاج على نفقة الدولة من الديوان الملكي السعودي، ذلك من أجل مرور المواطنين بظروف خارجة عن إرادتهم كالتعرض لحادث أو غيره فيقوم الديوان الملكي بالاستجابة إلى طلب المساعدة العلاجية والدعم المالي للمواطنين في الحال عند توافر عدد من الشروط في المتقدم وسوف نتعرف من خلال المقالة خطوات التقديم على طلب مساعدة علاج على نفقة الدولة آلية طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي والشروط المطلوبة.

خطوات طلب مساعدة علاج على نفقة الدولة من الديوان الملكي

الالتزام ببعض القواعد عند كتابة طلب مساعدة علاج للمواطن من الديوان الملكي وهذه الخطوات هي:

البداية بذكر اسم الملك سلمان خادم الحرمين، ويليه اسم وزير الديوان الملكي. تقديم التحية لجلالة الملك ومعالي الوزير تليق بكل آية ما. القيام بذكر جميع البيانات المتعلقة بهذا المرض الذي كتبت لأجله هذا الخطاب لحصول على المساعدة. تسجيل اسم العملية الجراحية وتفاصيلها الكاملة التي تحتاج لإجرائها. شرح الظروف المادية بالتفصيل. إثبات بالوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طلب المساعدة وما يثبت أنمقدم الطلب يحتاج لهذه المساعدة من الديوان الملكي وهي العلاج على نفقة الدولة. ختام الطلب بالدعاء للملك سلمان بالتوفيق والسداد. تسجيل البيانات الخاصة بشكل صحيح لسهولة عملية الوصول إليك من عمال الديوان الملكي عند قبول الطلب المقدم.

شروط طلب مساعدة علاج من الديوان الملكي السعودي

يجب توافر بعض من الشروط عند تقديم طلب علاج للديوان الملكي السعودي للمواطنين ويتم تقديم الدعم من الديوان وتتلخص تلك الشروط في الآتي: