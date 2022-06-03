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عمر شويل - جدة أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توافر وظائف شاغرة في عدد من المجالات المختلفة، والتي يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق التسجيل والتقديم في الوظائف وماهي الشروط اللازمة للحصول على الوظيفة, ويعرف عند الشباب في المملكة العربية السعودية ان وظائف شركات التموين يعد من أفضل الوظائف في المملكة كونها تحصلك على مزايا لا توجد في وظائف اخرى ضمن القطاعين الخاص والعام على حد سواء.

وظائف الخطوط السعودية للتموين 1443

وظائف إدارية وتقنية بمختلف المجالات في مدينة جدة.

وظائف إدارية بمجال المشتريات في مدينة الرياض.

وظائف إدارية لحديثي التخرج.

وظائف أمنية لحملة التعليم الثانوي فأعلى في مدينة الدمام.

وظائف متعددة لخريجي الدبلوم والبكالوريوس.

شروط التقدم لوظائف الخطوط السعودية للتموين

ويجب توافر عدة شرو لمن يرغب في التقدم لوظائف الخطوط السعودي للتموين وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة يحمل الجنسية السعودية وليس مجنس. يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى فيما فوق. يجب أن يكون المتقدم للوظيفة لديه مهارة في كتابة التقارير. يجب أن يكون المتقدم يجيد اللغة الإنجليزية على الأقل تحدثا وكتابة. يجب على المتقدم للوظائف أن يكون يجيد إستخدام الحاسب الألي بشكل جيد. يجب على المتقدمين للوظائف أن تتوافر فيهم المهارات المطلوبة لكل وظيفة.

المهارات اللازم توافرها في المتقدمين لوظائف الخطوط السعودية للتموين

يتم التقديم لوظائف شركة الخطوط السعودي للتموين عبر الرابط الرسمي ويجب أن يتمتع المتقدم للوظائف على الإتصال السليم مع الزملاء ويتوجب أن يمتاز المتقدم للوظائف بالمرونة لكافة متطلبات التشغيل المطلوبة فيما يجب أن يقبل المتقدم للوظائف جميع التكليفات من قبل رؤسائه ويقبل بالعمل الجماعي ويفترض أن يتمتع المتقدم للوظائف بخبرة لا تقل عن سنتين في عمل مماثل.

شركة الخطوط السعودية للتموين

فيما تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981 ميلاديا وقد شهدت الشركة نجاحا كبيرا على مدار هذه السنوات وشهدت العديد من التوسعات ليشمل عملها الأسواق المحلية والدولية مع حرصها الدائم على التطوير والإبتكار المستمر وتقدم الشركة جميع خدمات الضيافة للعملاء في شركات الطيران وغيرها من الشركات الكبرى التي تعمل في قطاعات مختلفة حيث تقدم الشركة خدمات تنسيق وتخطيط قوائم الطعام وإدارة وخدمات الأمن والأغذية والمشروبات.