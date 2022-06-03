نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات الفصل الدراسي الثالث 2022 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت وزارة التعليم في السعودية أن موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 2022 سيتم الإعلان عنه على موقع الوزارة وقد أكدت الوزارة أن العام الدراسي تم تقسيمه لثلاث فصول من أجل تخفيف الأعباء على الطلاب والطالبات والنهوض بالتعليم وتطويره على حسب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وسوف نتناول في هذا المقال تاريخ اختبارات الفصل الدراسي والتقويم وموعد الامتحانات.

اختبار الفصل الدراسي الثالث 2022

أعلنت وزارة التعليم في السعودية العديد من التفاصيل حول التقويم الدراسي الجديد وقد أوضحت تاريخ اختبار الفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات، وسوف نقوم بعرضه في الموقع كما أعلنت موعد الاختبار الشفوي والعملي والتحريري الخاصة بالترم الثالث.

موعد اختبارات الفصل الثالث العملي والشفوي

من المقرر عقد الامتحان الشفوي والعملي بداية من 12 يونيو عام 2022 الموافق 13 من شهر ذي القعدة عام 1443، وسوف تنتهي الامتحانات يوم 14 يونيو 2022 الموافق 15 ذي القعدة عام 1443.

موعد الاختبارات التحريرية الفصل الثالث

ميعاد الاختبارات للفصل الثالث لكل الصفوف الدراسية، التحريرية ستبدأ من يوم 19 شهر يونيو عام 2022 الموافق يوم 20 ذي القعدة لعام 1443.

نهاية الامتحانات للفصل الدراسي الأخير لهذا العام ستكون 30 يونيو 2022، الموافق 1 ذي الحجة 1443.

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم السعودية قامت بتطبيق نظام تعليمي يساعد في حركة الاقتصاد وتدريب الطلاب على مهارات جديدة وإعداد منصة التعليم الوطنية لتقديم أفضل خدمات للمعلمين والإداريين والطلاب والربط بين الوزارة والمدرسة بالإضافة إلى إنشاء قنوات للربط بين أولياء الأمور والمدرسة.

تم إنشاء العديد من المبادرات مثل المكتبة الرقمية السعودية التي تعتبر مصدر لا مثيل له للمعلومات وتحتوي على 310 ألف مرجع في تخصصات مختلفة بالإضافة إلى المرافق التعليمية والمباني المدرسية المختلفة والبحث العلمي.

سعت وزارة التعليم في السعودية على تطوير التعليم لأنه هو العمود الأساسي في تقدم الأمم لذلك قامت بإنشاء العديد من المبادرات المختلفة التي يمكن من خلالها تقديم أفضل خدمات للطلاب.