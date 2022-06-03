نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط تسجيل حجاج الداخل لموسم 2022 مع معرفة موعد إنتهاء التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ،أعلنت عن موعد بدء تسجيل حجاج الداخل ،وذلك لعام 1443 هجريا ، 2022 ميلاديا ،وقد تم بدء التسجيل من اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 ، وينتهي التسجيل في يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022 ،ليستمر لمدة 9 أيام من تاريخ البدء ،وأضافت الوزارة أن التسجيل المبكر لا يعد إمتيازا لإختيار الحجاج ،كما شددت الوزارة علي ضرورة إتباع كافة التعليمات ،وبالأخص المتعلقة بالصحة، لتجنب تفشي فيروس كرونا المستجد.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حجاج الداخل

لكي يتم التسجيل في حجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية ،يجب توافر عدة شروط ،وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية ،وهذه الشروط هي:

أولا:علي المواطنين السعوديين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،المتقدمين بطلب الحج ،الذين يقل أعمارهم عن 65 عام ،أن يكملوا ثلاث جرعات من لقاح فيروس كرونا ،ويعد الفرد المحصن ،هو الذي أكمل ثلاث جرعات من لقاح كرونا.

علي جميع الحجاج ضرورة الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة ،والإلتزام بجميع التدابير الإحترازية ،من أجل الحفاظ علي سلامة صحتهم ،وعدم تفشي فيروس كرونا ،أثناء أداء مناسك الحج.

الخطوات المتبعة لتسجيل حجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ،عن رابط التسجيل لموسم الحج لعام 1443 ،وأيضا الحصول علي تصريح خاص بالحج ،كما أنه لا يسمح بالدخول للأماكن المقدسة إلا للأفراد الحاصلين علي التصريح، وبالنسبة للتسجيل ،يتم بإتباع الخطوات الأتية:

أولا:الدخول علي موقع المسار الإلكتروني.

يتم فتح الصفحة الرئيسية ،ومنها يتم الضغط علي أيقونة تسجيل في الحج.

ثم بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للمتقدم للحج بطريقة صحيحة ،سواء كان مواطن سعودي ،أو مقيم بالمملكة العربية السعودية.

ضرورة تحديد باقة الحج ،التي يريدها مقدم الطلب.

وبعد إكتمال عملية الحج ،يتم سداد كافة تكاليف الحج.

وأخيرا:سوف يتم إصدار التصريح الخاص بالحج.

وفي سياق متصل قامت مصلحة الجوازات بتحذير الأفراد من عقوبة كل من يتم ضبطة من خلال بصمة الإصبع ،دون الحصول علي تصريح ،سوف تكون عقوبتة الترحيل خارج المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات ،بالإضاف إلي تأكيد مصلحة الجوازات أن تأشيرة الزيارة العائلية ،لا يمكن تحويلها إلي إقامة ،لأن التعليمات ،والنظام داخل المملكة لايسمح بذلك الأمر.