ثلاث شروط لحجاج الداخل توضحها وزارة الحج والعمرة والأولوية لهذه الفئة

تعلن وزارة الحج والعمرة عن ثلاث شروط لحجاج الداخل ضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام 1443، كما أعلنت عن فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، اعتبارًا من يوم 4 ذي القعدة 1443، الموافق 3 يونيو 2022، وتستمر لمدة تسعة أيام حتى يوم 12 ذي القعدة 1443 القادم.

ثلاث شروط لحجاج الداخل للقبول في حج 1443

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، أو مقيم إقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية. ألا يتجاوز عمر المتقدم لأداء فريضة الحج عن عمر يناهز 65 عام. أن يكون المتقدم مكتمل لأداء مناسك الحج مكتمل التحصين حسب الحالة في تطبيق توكلنا.

كما أوضحت أيضا وزارة الحج والعمرة أن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له الحج، وأن التسجيل في الحج سوف يبدأ من اليوم لتسجيل طلبات الحج، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما أعلنت عن مجموعة من الضوابط والإرشادات الهامة والتي يجب مراعاتها والالتزام بها.

الاشتراطات الصحية للحجاج

يجب على الحجاج التقيد بما أوضحته وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وهي بعض الأشياء الهامة واللازمة حرصا على سلامة الحاج والحجاج، وهي:

التأكد من إكمال كافة التطعيمات الدورية اللازمة، كما يشترط النظام الصحي السعودي، حيث يفضل أخذ اللقاح اللازم للإنفلونزا الموسمية قبل الذهاب إلى أداء فريضة الحج.

أنه في حالة كان الحاج يعاني من مرض معين، ويتبع خطة علاجية محددة في العلاج، يجب عليه إحضار الأدوية الخاصة به، وحفظها بطريقة آمنة لا تؤثر على صلاحية وجودة الأدوية.

إحضار حقيبة مخصصة ومجهزة لحفظ المستلزمات والأدوية الطبية، والتي قد يحتاج لها الحاج أثناء أداء فريضة الحج أو حدوث أي وعكة صحية له، والأدوية اللازمة لعلاج أي حالة طارئة مثل نزلات البرد والإسهال وحساسية الجلد.

لالتزام بكافة التعليمات وعدم التدافع أثناء تأدية مناسك الحج، لعدم إيذاء الحجاج داخل الحرم الشريف.

الاشتراطات الصحية في الحج من قبل الهيئة العامة للطيران

نصت الهيئة العامة للطيران على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتي يجب توافرها في المسافرين للمملكة بغرض أداء مناسك الحج لعام 1443، وهي ضرورة أن يكون المسافر محصن بالجرعات اللازمة بكوفيد 19 المعتمدة من قبل وزارة الصحة.