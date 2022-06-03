نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط السيارات من المعارض بالتفصيل وأشهر الشركات في المقال التالي
يتساءل كافة الأفراد بالمملكة عن شروط تقسيط السيارات من المعارض بصورة مكثفة رغبة منهم في امتلاك سيارة خاصة بهم دون المرور بالإجراءات الصعبة التي قد تفرضها بعض البنوك، حيث يمكنهم استعراض شروط معارض السيارات وخاصة شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات وكذلك العديد من الشركات الأخرى التي تتيح للعملاء الاطلاع على شروط تقسيط السيارات للقطاع الخاص إضافة إلى شروط شراء سيارة بالتقسيط للمقيمين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط تقسيط السيارات من المعارض.
شروط تقسيط السيارات من المعارض
يتم تحديد شروط تقسيط السيارات من المعارض للتأكد من أهلية الضيف المتقدم للحصول على السيارة من عدمه، بالإضافة إلى ان الشركات تقوم بوضع تلك الشروط لضمان سداد العميل للقيمة الشهرية المقررة والتي يتم الاتفاق عليها طبقًا لتلك الشروط، ومن أهم الشروط التي قامت بطرحها شركة عبد اللطيف جميل ما يلي:
شروط شراء سيارة بالتقسيط عبد اللطيف جميل
وضعت الشركة الشروط الأساسية المنظمة لعملية التقسيط الخاص بالسيارات الجديدة أو المستعلمة وتتضمن تلك الشروط:
- ليتم الاستفادة من التقسيط يجب أن يبدأ عمرك من ثمانية عشر عامًا.
- قدرة المتقدم على تمثيل نفسه قانونيًا وذلك وفق للضوابط القانونية بالمملكة.
- استخراجك لبطاقة الهوية الوطنية إحدى أهم الشروط لتقديم طلب التمويل.
- يجب أن يتم التقديم لتقسيط السيارة من خلال الموقع الرسمي للشركة، وذلك بعد الاطلاع على كافة العروض التي توفرها الشركة.
- العمل بواحدة من الجهات داخل المملكة سواء أكانت تلك الجهة خاصة أو حكومية.
- الالتزام بضوابط البقاء على رأس العمل والتي تحدد طبقًا لنوع الجهة.
شروط شراء سيارة بالتقسيط من اليسر
يمكن الحصول على سيارة بالتقسيط من شركة اليسر عبر الاستفادة من تمويل الإجارة وذلك في حالة توافر الشروط التالية:
- ينبغي على المتقدم أن يبدأ سنه من 21 عام على ألا يتجاوز 60 عامًا وذلك في حالة السعوديين، أما المقيمين من العملاء فيكون السن المسموح به 22 عامًا.
- تحصيل مبلغ 4000 ريال كقيمة للراتب.
- قيام العميل بالتعهد بعمل تأمين على السيارة شامل.
- مرور ثلاثة أشهر على الأقل بجهة العمل قبل البدء في إجراءات تقديم طلب التقسيط.
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