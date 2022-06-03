كم تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2022 وشروط استخراجها

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عمر شويل - جدة كم تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2022 تعد رخص القيادة أولي الأولويات التي ينبغي الحصول عليها في حالة الرغبة في قيادة سيارة داخل المملكة وذلك حتى لا يقع المواطن أو الأجنبي المقيم تحت طائلة القانون، ولذا فإن كافة الأفراد يتساءلون عن رسوم استخراج رخصة قيادة السعودية 2022 وكذلك التعرف على رسوم رخصة قيادة سعودية للمقيمين 2022 ، بالإضافة إلى البحث عن رسوم تجديد رخصة القيادة بالمملكة وسوف نتعرف من خلال هذا المقال كم تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2022.

كم تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2022

أعلنت إدارة المرور بالمملكة كم تكلفة استخراج رخصة قيادة خاصة 2022 لكافة المواطنين والأجانب حيث تم تحديد قيمة استخراج الرخصة بمبلغ 40 ريال سعودي فقط، كما أن التجديد السنوي للرخصة يكون أيضًا بقيمة 40 ريال، ولكن في حال فقدان أو تلف الرخصة الخاصة بالمواطن أو الأجنبي المقيم فيتم سداد مبلغ 100 ريال سعودي للحصول على رخصة أخري.

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة بالسعودية

تم وضع عدد من الضوابط والإجراءات التي على أساسها يتم منح المتقدم رخصة القيادة أو لا وقد تم الإعلان عن تلك الضوابط للسعوديين وهي كالآتي:

لا يتم التقديم لمن هم دون 18 عام.

توفير صورة من الهوية السعودية سارية المفعول.

تجاوز جميع الإجراءات الطبية التي يتم فرضها للحصول على الرخصة.

إحضار عدد 6 صور شخصية على أن تكون بمقاس 4*6.

تجهيز حافظة للأوراق.

سداد رسوم استخراج الرخصة.

شروط استخراج رخصة سعودية للأجانب

أما عن الأجانب المقيمين داخل المملكة فقد تم وضع عدد من الشروط وكذلك الأوراق الواجب توفيرها للحصول على رخصة قيادة خاصة داخل المملكة ومنها: