طريقة الحصول على تصريح الحج وأهم الشروط المطلوبة للحصول على تصريح الحج. حيث إنه قد تزادت أعداد البحث من قبل المواطنين على محرك البحث جوجل عن تصاريح الحج. كما إنه تزداد رغبة المواطنين والمقيمين عن الخطوات وأهم الشروط المطلوبة للتمكن من الحصول على تصريح الحج. وكذلك نظرا لما يتعرض له العالم أجمع من ظروف فيروس كورونا المتتشر. فقد قررت الحكومة داخل المملكة أن الحصول على التصريح أمر هام للتمكن من القيام بمناسك الحج هذا العام. ولهذا سوف نقوم اليوم في هذا المقال بعرض كيفية الحصول على تصريح لأداء مناسك الحج والشروط المطلوبة أيضاً. كما يمكنك التعرف أيضاً على حملة الراجحي للحج المجاني تعرف على خطوات وطريقة التسجيل والرابط الخاص بالحملة

طريقة الحصول على تصريح الحج

حيث تقوم وزارة الحج والعمرة بتقديم خدمة استخراج وحجز تصريح لأداء مناسك الحج بالنسبة للمواطن والمقيم. كنا إنها خدمة إلكترونية حيث تمكن المواطنين والمقيمين من الحجز للحج بكل سهولة ويسر. فقط كل ما عليهم فعله هو الدخول علي المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وإتباع التعليمات. وحتي تتمكن من الحصول على التصريح هناك بعض الخطوات التي يمكننا توضيحها كما يلي:

أولا يجب القيام بالدخول على صفحة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

وبعد ذلك القيام بالضغط على خيار الخدمات الإلكترونية

كما يمكنك بعدها الضغط على خيار حجز الخدمات

ومن ثًم النقر على طلب حجز

ثم القيام بتسجيل عدد الحجاج والمدن

وبعدها اختيار برنامج الحج الذي يتوافق مع المتقدم

وكذلك القيام بتسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح

النقر على تسجيل الطلب

وسوف يظهر لك الرسوم المطلوب دفعها، وعند تمام الدفع سيتم الحصول على التصريح المطلوب

الشروط المطلوبة للحصول على التصريح

لقد قامت وزارة الحج والعمرة بالممملكة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم الحصول على التصريح. ويمكننا ذكر هذه الشروط كما يلي:

لقد تم تحديد عدد محدد هذا العام للحصول على تصريح الحج وهو 60 ألف حاج فقط

يجب ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 18 عاما، وكذلك لا يتخطي ال65 عام

كما يجب أن يكون الحالة الصحية لطالب للتصريح تخلو من أي مرض مزمن

كذلك أن يكون طالب التصريح للحج ممن حصلوا على أنواع اللقاح المعترف بها داخل المملكة

كما يجب أن يلتزم كل حاج بإرتداء الكمامة وتقليل التجمعات.

طريقة الاستعلام عن التصريح

كما تقدم وزارة الحج والعمرة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن تصريح الحج بصورة إلكترونية. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن التصريح كما يلي: