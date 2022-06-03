شركة التيسير تقدم اسرع موافقة على تمويل السيارات بدون تحويل راتب علي 60 شهر

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي من قبل السعوديين حول تمويل التيسير، ومن ضمن هذه التمويلات السريعة تمويل السيارات من شركة التيسير، حيث يعرض عروض تمويل مالي بشروط ومميزات رائعة يمكن الاستفادة منها بمجرد التقديم، علماً بأن هذه الشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة وتوفر شركة التيسير تمويل السيارات، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على تمويل السيارة واهم مزاياه وكيفية التقديم على التمويل، وتعتبر شركة التيسير للتمويل واحدة من أهم وأكبر الشركات التمويلية في المملكة العربية السعودية حيث أنها تقوم بتقديم العديد من التمويلات والتسهيلات إلى المواطنين بالإضافة إلى وجود أنظمة سداد ميسرة ويعتبر برنامج تمويل السيارات هو واحد من برامج التمويل المتعددة التي تطرحها شركة التيسير، ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على تمويل سيارة عن طريق التقسيط بشروط سهلة وميسرة وكانت شركة التيسير من افضل شركات التمويل بالمملكة.

شروط الحصول على تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل:

يشترط ان يكون طالب القرض يعمل في المملكة العربية السعودية مدة لا تقل عن 3 شهور.

الرتب الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ومن أهم الشروط التي يجب توافرها لدى الشخص المستفيد أن يمتلك العميل رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.

يبدأ عمر المتقدم بدءً من 21 عاماً ولا يقل عن ذلك وأن لا يزيد عن 65 عاماً.

أهم مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير:

يتوافق أحكام تمويل السيارات مع ضوابط الشريعة الإسلامية

من أهم مميزات أنه يتم وفقاً لنظام الأقساط الشهرية علماً بأن هذه الأقساط ميسرة وثابت.

ومن اهم مزاياه لا يشترط وجود كفيل للحصول على تمويل السيارات.

بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

ومن اهم مزاياه يتم الموافقة على طلب تمويل السيارات في سرعة وخلال ساعات فقط من التقدم بالطلب.

تمويل السيارة تصل مدة سداد اقساطه إلى 60 شهر.

ومن مزاياه يتم التقديم على تمويل السيارات بطريقة إلكترونية ودون الحاجة إلى الذهاب لفرع الشركة.

كيفية التقديم على تمويل السيارات من شركة التيسير: