نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وخطوات التسجيل في دعم ريف السعودي لشهر يونيو 2022 في المقال التالي
العديد من المستفيدين من دعم برنامج ريف السعودي ،يبحثوا عن موعد صرف هذا الدعم لشهر يونيو 2022 ، والهدف من هذا الدعم هو تقديم المساعدات للعاملين بالقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية ،وأيضا يقدم للمواطنين الذين يرغبون في عمل مشاريع خاصة بالزراعة ،من أجل تقدم مستوي الأمن الغذائى بالمملكة العربية السعودية ،وذلك ضمن الخطة الموضعة للنهوض بالمستوي الإقتصادي ، لموجهة التحديات الأقتصادية في المملكة العربية السعودية ،وهذا ما دفع الحكومة السعودي ،بإطلاق برنامج دعم ريف السعودي.
نبذة عن برنامج دعم ريف السعودي
برنامج دعم ريف ،هو برنامج وضعتها الحكومة السعودية ،مقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ،والهدف منه هو دعم كافة الأسر المنتجة بالمملكة العربية السعودية ،وأيضا كافة العاملين بالقطاع الزراعي ،ودعم جميع المشروعات الخاصة بالزراعة ،مثل ،تربية المواشي ،وتربية النحل ،وإنتاج العسل ،وإنتاج جميع الألبان ،ولذلك جميع العاملين بالزارعة يشتركوا به ،من أجل تنمية المشروعات الزراعية الخاصة بهم ،للنهوض بالمنظومة الإقتصادية بالمملكة ،وتحقيق وفرة في النظام الغذائى ،وهذا ضمن الخطة الموضعة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .
الموعد المحدد لصرف دعم ريف لشهر يونيو
وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ،أعلنت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر ،عن موعد صرف دعم ريف لشهر يونيو 2022 ،علي أن يكون بدء الصرف يوم 1 يونيو 2022 ،ويستمر حتي يوم 10 يونيو 2022.
الخطوات المتبعة للتسجيل والإستعلام عن موعد صرف دعم ريف السعودي
لكي يمكن التسجيل في برنامج دعم ريف السعودي ، والإستعلام عن موعد الصرف كل شهر ،يتم إتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:
- أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لدعم ريف السعودي.
- ثم يتم الضغط علي إنشاء حساب.
- ثم بعد ذلك يتم كتابة إسم المستخدم ،وكلمة المرور.
- يتم إدخال رقم الهاتف في الخانة المخصصة لهم.
- سوف يتم إرسال كود التحقيق في رسالة نصية علي الهاتف الجوال الخاص ،يتم إدخاله في الخانة المخصصة له.
- ثم بعد ذلك الضغط علي أيقونة تسجيل الطلب.
- سوف يتم من خلالها تسجيل الطلب.
- ويتم الإستعلام عن موعد صرف الدعم ،من خلال الدخول إلي الحساب ،بكتابة إسم المستخدم ،وكلمة المرور.
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