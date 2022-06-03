أرقام الديوان الملكي السعودي وطريقة الاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الديوان 

أرقام الديوان الملكي السعودي هو أمر يرغب في معرفته الكثير من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن الديوان الملكي السعودي هو همزة الوصل بين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين مع المواطنين في المملكة بشكل مباشر، حيث يقوم سمو الملك بالإشراف علي جميع الطلبات التي تقدم إلي الديوان بنفسة واتخاذ القرار المناسب مع كل طلب، ويقوم الديوان الملكي بتقديم العديد من الخدمات والمساعدات المالية والعينية والعلاجية لجميع الراغبين في مساعدة مالية، كما يقوم الديوان بتسديد دين الغارمات والإعفاء من سداد القروض البنكية للغير قادرين عن السداد، أما عن قدرة المواطنين علي التواصل مع الديوان تكون بعدة طرق مختلفة منها إرسال طلب معروض مساعدة مالية من خلال الرابط الخاص بالديوان أو الاتصال علي رقم الديوان بشكل مباشر.

أرقام الديوان الملكي السعودي

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة كتابة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان، وتسهيلا علي المواطنين والمواطنات الراغبين في التواصل مع الديوان بشكل مباشر لطلب مساعدة مالية أو عينية آو علاجية، فقد قام الديوان بتوفير العديد من الأرقام الهاتفية ليتمكن قطاع كبير من المواطنين للاستفسار علي طلباتهم أو طلب المساعدات المختلفة أو عن معرفة الخدمات الأخري التي تخص التعامل مع الديوان، ممن لا يتمكنون من التعامل مع الأنترنت بشكل جيد،أما عن الأرقام المخصصة للرد علي المواطنين فهي كالتالي:

يمكنك التواصل مع الديوان الملكي السعودي بشكل مباشر من داخل المملكة علي الرقم التالي: 8004000000.

التواصل من خارج المملكة العربية السعودية علي الرقم التالي:920030003.

طريقة الاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الديوان

من خلال المقال يمكنك التعرف علي التقديم علي منحة أرض من الديوان، أما عن طريقة الاستعلام عن الخدمات المقدمة من قبل الديوان الملكي السعودي فهي كالتالي: