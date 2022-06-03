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عمر شويل - جدة كم باقي على إيداع حساب المواطن، ومتى ينزل في حسابات المستفيدين لهذا الشهر، من أكثر ما يهم المستحقين صرف حساب المواطن في هذه الأوقات، خاصةً مع اقتراب الموعد المحدد من قبل البرنامج، هذا يرجع لكون حساب المواطن أحد البرامج الاجتماعية التي تستهدف تقديم الحماية الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، التي ينطبق عليها الشروط، وبالتالي تتحسن الحالة الاجتماعية، وتتحقق العدالة الاجتماعية، ويتم تنفيذ أهداف البرنامج التي هي مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفيما يلي سنتعرف على موعد إيداع حساب المواطن.

كم باقي على إيداع حساب المواطن

أشار البرنامج من خلال حسابه الرسمي على تويتر إلى كم باقي على إيداع حساب المواطن، وذكر أنه لم يتبقى سوى سبعة أيام فقط بتاريخ أمس 2 يونيو 2022، واليوم لم يتبقى سوى ستة أيام، وينزل حساب المواطن في البنوك، ويعلن رسميًا عن إمكانية صرف الدعم الشهري المستحق من حسابات المستفيدين في البنوك، تجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن ينزل في موعد ثابت من كل شهر وهو اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) 7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) June 2, 2022

متى ينزل حساب المواطن

كم باقي على إيداع حساب المواطن ومتى ينزل؛ يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وهذا الموعد ثابت لا يتغير، وقد تم تحديده من قبل البرنامج، ولكن هناك حالة واحدة فقط يتم فيها تقديم موعد الصرف لليوم التاسع؛ وذلك عندما يكون اليوم العاشر يوم الجمعة، في هذا الحالة يعلن البرنامج عن تقديم موعد صرف حساب المواطن إلى اليوم التاسع من هذا الشهر فقط، كما يوجد حالة واحدة للتأخير، وهي عندما يصادف اليوم العاشر يوم السبت، فهنا يتم تأخير الموعد إلى يوم الأحد الذي يوافق 11 من الشهر.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

مع الإعلان عن حالة الأهلية يتوجب على المستفيد استعلام حساب المواطن برقم الهوية، ودراسة الأهلية، كما يلي:

يتم الانتقال إلى رابط حساب المواطن. تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية واسم المستخدم. كتابة رمز التحقق البشري. يتم اختيار دراسة الأهلية من القائمة. يضغط المستفيد على حالة الأهلية لتظهر كافة البيانات. في حالة وجود اختلاف فإن ذلك يلزم تحديث حساب المواطن.

كم باقي على حساب المواطن دفعة يونيو

اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 كم باقي على إيداع حساب المواطن دفعة يونيو رقم 55 ستة أيام فقط، وهذا يعني أنه سيتم تقديم موعد صرف حساب المواطن شهر يونيو إلى اليوم التاسع، وذلك لأنه اليوم العاشر يصادف يوم الجمعة العطلة الأسبوعية.