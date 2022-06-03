نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الحجاج من داخل السعودية عبر موقع الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” عن موعد تسجيل الحجاج لأداء مناسك الحج لهذا العام، موضحه أن اليوم سيبدأ فتح باب التسجيل للحجاج من داخل السعودية وذلك عبر موقع الوزارة الحج والعمرة، مشيراً إلى أن عدد الحجاج لهذا العام سوف يصل إلى مليون حاج من داخل السعودية وخارجها، وسوف نوضح لكم الآن طريقة التسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام وتفاصيل موعد التسجيل.

السعودية تفتح الحج لعام 1443 بشروط

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هناك شرط أساسي لتقدم والتسجيل على الحج لهذا العام وهو أن يلتزم الحجاج بالحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي لأداء فريضة الحج، مع التأكيد على أن تكون التطعيمات مطابقة ومعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

خطوات التسجيل في الحج 1443

سوف نوضح لكم الآن الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل في مناسك الحج لعام 2022

أولاً الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة للبدا في عملية التسجيل. الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. تسجيل البيانات المطلوبة في أماكنها. أختيار يوم الخروج من مني. طباعة وثيقة الحجز وسداد المصاريف خلال 24 ساعة من عملية التسجيل. والآن يجب على الحاج الانتظار حتى صدور التصريح الخاص به.

تُعلن غدًا #وزارة_الحج_والعمرة عن تسجيل الحجاج من داخل المملكة، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال. pic.twitter.com/66BVfsW3GF — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تُعلن غدًا #وزارة_الحج_والعمرة عن تسجيل الحجاج من داخل المملكة، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال. pic.twitter.com/66BVfsW3GF — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 2, 2022

موعد تسجيل الحجاج من داخل السعودية في الحج 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة عبر صفحتها الرسمية على “توتير” أن اليوم الجمعة الموافق 3/6/2022 سيبدأ فتح باب التسجيل للحجاج من داخل السعودية لجميع المواطنين والمقيمين أيضاً، على أن يبدأ تسجيل الحجاج من خارج السعودية يوم الأحد الموافق 13 من ذو القعدة 1443 الموافق 12 يونيو 2022

توصيات وزرة الحج لمناسك الحج لعام 2022

أشارة وزارة الحج والعمرة لبعض التوصيات التي أكدت على ضيوف الرحمن من داخل السعودية وخارجها ضرورة الالتزام بها وهي ما تتمثل في:

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي طبقتها السعودية. اتباع تعليمات الوقاية أثناء أداء مناسك الحج. إمكانية دخول الأطفال ساحات المسجد الحرام برفقة والديهم بشرط ألا يقل عمر الطفل عن خمس سنوات. يشترط على الأطفال عدم إصابتهم بفيرس كورونا أو الاختلاط بالمصابين.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بتوصيات وزارة الحج لهذا العام، مع توضيح خطوات عملية التسجيل وموعد تسجيل الحجاج لهذا العام من داخل السعودية وخارجها، نتمنى أن نكون قد أفدناكم.