نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 haj.gov.sa استخراج تصريح الحج بموقع وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 عبر موقع وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa الإلكتروني، حيث أعلنت الوزارة رفع عدد حجاج موسم الحج لهذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والتوصيات الصحية، ومن المقرر أن تبدأ بوابة الحج والعمرة اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق لتاريخ الثالث من شهر يونيو الجاري في استقبال طلبات التسجيل لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بالمملكة، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في الحج 1443 الرسمي لاستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين واختيار البرنامج المناسب ومنشأة الحج التي ترغب في التعاقد معها.

رابط تسجيل حجاج الداخل 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أنه انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ضمان سلامة الحجاج وأمنهم، فقد تقرر زيادة عدد حجاج هذا الموسم إلى مليون حاج من الداخل والخارج وفقاً للحصص التي خصصتها الوزارة لكل دولة، مع مراعاة الأخذ بالتوصيات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

حيث تسعى المملكة وحكومتها بشكل دائم إلى تمكين أكبر عدد من المسلمين بكافة أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مع المحافظة على سلامة الحجاج والمكتسبات الصحية الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت الحالي يسعى العديد من المسلمين حول العالم في تأدية الحج لهذا العام موسم 1443 – 2022م.

وقد أتاحت وزارة الحج إمكانية التسجيل في الحج لحجاج الداخل اعتباراً من اليوم الجمعة بتاريخ 4 ذي القعدة 1443هـ الموافق لتاريخ 3 يونيو 2022م، وأوضحت أن عملية التسجيل لحجاج الداخل متاحة عبر بوابة وزارة الحج والعمرة الإلكترونية لمدة تسعة أيام، كما أكدت على أن فرز النتائج لا يعتمد على الأسبقية في التسجيل بموقع وزارة الحج، ومن يرغب في الحصول على رابط موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي للتسجيل في حج 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط موقع وزارة الحج والعمرة 1443 (haj.gov.sa).

وزارة الحج والعمرة تسجيل 1443

وضعت وزارة الحج والعمرة بعض القيود والضوابط لموسم حج العام الجاري، حيث قررت ما يلي: