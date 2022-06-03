نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات درجة الحرارة الرياض والمدينة ومكة تسجل ارتفاع شديد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشير توقعات درجة الحرارة اليوم الجمعة إلى تسجيل الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة لارتفاع شديد في درجات الحرارة المحسوسة. وهذا الارتفاع في درجات الحرارة في الرياض ومكة والمدينة يأتي ضمن موجة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في السعودية ككل. وتأتي أيضا بالتزامن مع توقعات بأن تسجل درجات الحرارة هذا العام أعلى معدل لها في شهر يونيو. وكانت السنوات السابقة تشهد تسجيل أعلى درجات الحرارة في يوليو لكن هذا العام متوقع أن يكون يونيو هو الأشد حرارة.

حالة الطقس اليوم في السعودية

ومن المتوقع بحسب المركز الوطني للأرصاد في السعودية استمرار ارتفاع درجات الحرارة. أيضا يتزامن ارتفاع درجات الحرارة مع هبوب موجات من الرياح المثيرة للأتربة التي تتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية على العديد من المناطق خاصة في الطرق السريعة المناطق المفتوحة. هذا الأمر يستوجب الحيطة والحذر من قائدي المركبات على هذه الطرق خلال ساعات النهار والساعات الأولى من المساء.

درجات الحرارة في مكة والمدينة

وهناك 3 مدن سوف تتشارك اليوم في تسجيل أعلى درجات الحرارة المتوقعة بين المدن السعودية. هذه المدن الثلاثة هي مكة المكرمة والمدينة في غرب المملكة إضافة إلى مدينة حفر الباطن في المنطقة الشرقية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في كل من هذه المدن الثلاثة إلى 45 مئوية اليوم الجمعة. وتتفاوت درجة الحرارة بين المدن السعودية بحسب موقعها على خطوط الطول ودوائر العرض وهذا أمر طبيعي في كل دول العالم.

درجة الحرارة في الرياض

وستكون درجة الحرارة في الرياض في الفئة الثانية بين المدن السعودية الأشد حرارة والتي تشمل بريدة في منطقة القصيم وكذلك الجوف في الشمال حيث تسجل كل منهما 42 مئوية. أما درجة الحرارة في الرياض اليوم فسوف تصل إلى 41 درجة للعظمى فيما تتراجع الدرجة الصغرى إلى 17 درجة. وهي نفس الدرجة المسجلة في حائل والدمام.

درجات الحرارة في جدة

أما درجة الحرارة في جدة فسوف تكون 40 مئوية وهي نفس درجات الحرارة التي تسجلها تبوك في شمال المملكة. بينما تسجل أبها أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم عند 29 مئوية.