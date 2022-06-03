كيفية التسجيل في الحج localhaj.haj.gov.sa لمسار حجاج الداخل الإلكتروني بالمملكة للعام للمشاركة في موسم الحج الجديد (ذي الحجة 1443) والذي أعلنت وزارة الحج والعمرة عنه والفترة المقررة ليبدا التسجيل الإلكتروني فيه، ويكون على الراغب في الاشتراك في الحملات أن يقوم بالعرف على تكاليف الانتقال والإقامة في الفترة المقررة لأداء الفريضة وأيضا قائمة أسعار حملات الحج 1443.

كيفية التسجيل في الحج localhaj.haj.gov.sa المسار الإلكتروني للحج الداخلي 1443أسعار الحملات

بدأ الحديث عن أسعار الحج هذا العام بين أوساط الراغبين في زيارة بيت الله الحرام، وبدأت الشركات السياحية وخدمات الضيافة بالحج والانتقالات والسكن وغيرها تطرح أسعارها لهذا العام، وجدير بالذكر أن المملكة قد سمحت باستيعاب أكثر من مليون حاج هذا العام، وهذا بعد أن قامت بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا في المملكة والحرص على التحصينات والتباعد بين الزوار، وقد أطلقت وزارة الصحة اللقاحات المعتمدة لديها كما تم التشديد عليها والحصول على شهادة بها لجميع الزوار.

قائمة بأسعار حملات الحج 1443 (أسعار أولية)

أسعار الحج الميسر 3638 ريال سعودي للفرد الواحد. الاشتراك في البرنامج الاقتصادي الأسعار من 3829 إلى 5456 ريال سعودي للفرد الواحد. التسجيل في البرنامج العام تبدأ أسعار الحملة من 6833 إلى 15540 ريال سعودي للفرد الواحد التسجيل في باقة التوفير تتراوح الأسعار ما بين 3447 إلى 4797 ريال سعودي للفرد الواحد الاشتراك في باقة الضيافة بلس تبدأ أسعارها من 7561 إلى 8161 ريال سعودي للفرد الواحد

حملات الحج المجانية

أعلنت العديد من الشركات الخاصة إتاحة الحجز في الحج المجاني 1443، والتي يكون من اشهر الحملات التي تقوم بتقديم أفضل خدمة بتقييمات المستخدمين والمشتركين فيها طوال السنوات الماضية، حملة الراجحي الخيرية، والتي تقوم بتقديم الخدمة الأفضل في السكن والانتقال والوجبات والاهتمام والرعاية، ويكون على كافة الراغبين في الحجز الالتزام التام بالمعايير الشروط العامة للتسجيل.

كيفية التسجيل في الحج بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل

تبدا الخطوات بالدخول على رابط (تصريح الحج عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ) للحصول على تصريح بالحج أو الدخول على( رابط تسجيل الحج ).

يقوم صاحب الطلب بتسجيل البيانات الخاصة به جميعها ثم يتم اتباع الخطوات وتحديد ألية الدفع.

يتم إتمام عملية التسجيل ثم يقوم بالحصول على رقم الطلب.

يتابع صاحب الطلب على رابط حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة.

بوزارة الحج والعمرة. يقوم المقبولين في الحج بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل طباعة هذا الطلب عبر منصة أبشر.

يتابع استخدام التصريح المطبوع عند أداء الفريضة كوثيقة القبول.

موعد فتح باب التسجيل في حج الداخل

موعد بداية التسجيل الحد الأقصى للتسجيل 3 يونيو الموافق 4 ذي القعدة 1443 يستمر التسجيل لدة تسعة ايام.

أرقام اتصال وزارة الحج والعمرة للاستعلام والشكاوى