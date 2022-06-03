نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في الحج 1443 عبر موقع وزارة الحج والعمرة في المقال التالي
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث العديد من مسلمي العالم عن موعد التسجيل في الحج 1443، وذلك من أجل التقدم للحصول على فرصة زيارة بيت الله الحرام، والمسجد النبوي، وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أكدت خلال الساعات القليلة الماضية وعلقت على تفاصيل وموعد وطرق التقديم للحج للعام الحالي 1443، وكانت الوزارة رفعت عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج، سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارج المملكة، وذلك لمساعدة أكبر قدر من حجاج بيت الله الحرام.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق من خلال تصريحات نشرتها العديد من المواقع والصحف السعودية والعربية، أكدت أنه من اشتراطات حج العام الحالي 1443، أنه يلزم حصول الحاج على لقاح كورونا كشرط أساسي لأداء فريضة الحج، كذلك اشترطت الوزارة أن تكون التطعيمات معتمدة من وزارة الصحة السعودية.
موعد التسجيل في الحج 1443
ونقلاً عن صحيفة عاجل السعودية أعلنت أنه من المتوقع أن يكون موعد التسجيل في الحج 1443 سيكون بدءاً من يوم الأحد الموافق 13 من ذو القعدة 1443، الموافق 12 يونيو لعام 2022، علماً أن التسجيل في الحج سيكون متاحاً أمام كل من المواطنين السعوديين، والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية
خطوات التسجيل في الحج 2022
- التوجه إلى رابط التسجيل في الحج 1443عبر البوابة الإلكترونية.
- التوجه إلى رابط تسجيل الرغبة في الحج.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.
- اختيار يوم النفرة أو الخروج من منى.
- قم بطباعة الحجز والسداد خلال 24 ساعة.
- الانتظار لحين صدور التصريح الخاص بك.
وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية الصحية نشرت عدداً من التوصيات لضيوف الرحمن سواء من داخل أو خارج المملكة، وهي أنه يجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي طبقتها المملكة، والحفاظ على مكتسبات المملكة الصحية التي تم تحقيقها خلال فترة الجائحة، وشددت على ضرورة اتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسك الحج، ومن ناحية أخرى أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للأطفال الدخول لساحات المسجد الحرام برفقة الأبوين، علماً أن أقل عمر لحجز تصاريح الحج هي 5 سنوات، ولكن بشرط عدم إصابتهم أو مخالطة أي مصاب بكوفيد 19،
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